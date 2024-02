Vinicius y Rudiger se entrenan con normalidad y apuntan al Girona

Vinícius Jr. y Antonio Rudiger se han entrenado con normalidad con el resto del equipo y están a disposición de Carlo Ancelotti para el encuentro ante el Girona que será clave para la Liga. Los dos han sido duda toda la semana, después de perderse el derbi del pasado domingo por diferentes problemas físicos, pero estarán listos para este sábado si el técnico italiano lo considera oportuno.

Vinícius arrastraba una contractura cervical que se produjo en los prolegómenos del partido ante el Atlético, que le impidieron jugar. Rudiger, por su parte, arrastraba un fuerte golpe sufrido en el encuentro ante el Getafe que le produjo un hematoma en el cuádriceps que le provocaba dolor y rigidez en la zona afectada. El alemán ha dejado atrás el percance y apunta a la titularidad.

CON EL MEJOR ONCE

Para Ancelotti es más necesario Rudiger que Vinicius por la situación de la enfermería. Su presencia es clave ante las bajas de Nacho, Alaba y Militao, lo que obligará a poner a Tchouameni junto al alemán. El brasileño, por su parte, es el mejor recurso ofensivo de los blancos, pero tiene relevos de garantías en caso de no poder jugar. Salvo sorpresa, ambos estarán en el once blanco ante el equipo de Michel.

El resto de los jugadores están a disposición del técnico italiano, salvo los tres defensas mencionados. La principal duda en el once es saber si mantendrá a Lunin bajo palos o es el turno para Kepa, que ha sido suplente en los últimos tres partidos. No se espera que Ancelotti haga ninguna revolución en el once titular, en el que volverá a confiar en su guardia pretoriana.