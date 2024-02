Ancelotti, dispuesto a arriesgar con Militao

El problema que tiene Carlo Ancelotti en el eje de la defensa ha ido a más. El italiano, de acuerdo con el club, confió en que las lesiones de Militao y Alaba las cubrirían con Rudiger y Nacho, y con Tchouameni como recurso de urgencia. Además, veían que en el horizonte cercano aparecía Militao, que cerraría el problema de los centrales. Pero la situación se ha complicado en los últimos partidos que angustia al madridismo, al técnico y al club, porque está condicionando el rendimiento defensivo del equipo.

Ni Ancelotti ni la cúpula del Real Madrid esperaban que el destino les deparara otra mala pasada en un momento de la temporada tan importante como el actual, en el que se están jugando la Liga. El italiano tuvo que poner en el derbi a Carvajal de central, no tenía a otro, y ante el Girona el panorama sigue igual de tétrico. Los problemas físicos de Rudiger y Nacho pueden obligar al técnico a improvisar. Pero no un central, Tchouameni, sino los dos, Carvajal.

NO RENDIRÁ A SU NIVEL HABITUAL

El regreso de Militao se acerca tras casi siete meses recuperándose de esa grave lesión de rodilla. Tuvo que pasar por el quirófano el 17 de agosto, como Courtois, y ambos están en la carrera de reaparecer lo antes posible. La progresión del brasileño es buena y el staff técnico espera verlo este mismo mes entrenándose con el equipo. Igual ya es tarde para esa primera oportunidad de haber atado la Liga ganando al Atleti y al Girona en el Bernabéu que les hubiera distanciado a 13 y 7 puntos respectivamente.

La vuelta del brasileño consolidaría ese centro de la defensa que hace sufrir al equipo más de lo que habían previsto en el club cuando todavía estaba abierto el mercado de invierno y que no aprovecharon. El problema es que Militao no rendirá de salida como ha venido haciéndolo en los cuatro años y medio que lleva en el equipo. Que una lesión tan grave exige mucho más que entrenarse unos días, adquirir una buena condición física y jugar.

ACONDICIONAR LA MUSCULATURA

Pero Ancelotti está decidido a arriesgar con Militao ante los graves problemas que está teniendo en ese eje defensivo. El italiano siempre se ha postulado con la idea de poner al jugador si no corre riesgos y está al cien por cien, pero el brasileño va a necesitar más tiempo que un mes para conseguirlo. Tanto tiempo sin competir le obliga a acondicionar toda la musculatura de su tren inferior una vez que exista la garantía de la estabilidad total de la rodilla lesionada.

Pensar que Militao rendirá al mismo nivel que antes de lesionarse sería calcular muy mal. Es cierto que puede ayudar al equipo, pero sería de manera progresiva y no de un día para otro. Necesita tiempo para recuperar su mejor versión, pero la competición no espera a nadie y Ancelotti necesita frenar la sangría que provoca ese agujero que tiene en el centro de la defensa. Los parches están bien para un rato, pero no para los grandes retos.