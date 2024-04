Bagnaia: "Cuando te bates con Marc, tienes que sacar los codos fuera"

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) se mostró contento por la victoria y explicó que "era importante no forzar demasiado en la frenada".

Bagnaia recordó la caída de Jorge Martín."Cuando vi que se caía Martín yo estaba frenando muy tarde y veía que en la curva seis él ganaba un poco de tiempo, pero perdió la adherencia delante y es difícil saber por qué se cayó, a veces suele suceder en esa curva, porque el asfalto es un poco extraño".

Mano a mano con Marc

Y sobre su disputa con Marc Márquez, de la que dijo no haber temido nunca que ambos se fuera al suelo, aseguró: "la pelea con Marc fue intensa, sabes perfectamente que cuando te bates en duelo con Márquez tienes que sacar codos fuera y por eso fue una pelea muy divertida".

"Si tienes la posibilidad de tomar la delantera, es lo más importante, porque cuando te pones en cabeza no tienes aire sucio ni problemas con la temperatura, ni problemas con la presión del neumático delantero, así que traté de dar el máximo y adelantar a Marc en la última curva, porque hoy las condiciones eran difíciles en esa curva como ya hemos visto en Moto2, porque si te ibas un poquito largo te salías y te caías".

"Cuando iba para el interior, Marc iba un poquito largo y yo desaceleré, pero cometí un error en la última curva, me fui largo y perdí dos posiciones, y en cuanto me puse detrás de Martín estuve ahí durante cuatro o cinco vueltas y me estaba subiendo muchísimo la presión del neumático, me resultaba muy difícil frenar la moto, y en cuanto se cayó pude incrementar mi tiempo de vuelta y las sensaciones fueron mejores", insistió Bagnaia.

"Cuando llegas detrás de un piloto tienes que lanzarte por el interior para adelantar, pues de lo contrario, aunque seas muy rápido, aunque seas más rápido que el de delante, no puedes hacer lo que quieras", reconoció el campeón italiano.

Un guerrero que no se rinde

Bagnaia aseguró que nunca pensó en "tirar la toalla y quedar segundo". "No soy de la clase de piloto que en este tipo de momentos lo que quiera sea tirar la toalla".

Y tuvo palabras de reconocimiento para el Gran Premio de España pues "Jerez es impresionante". "La curva uno y la diez son especiales, todo el circuito es especial, pero esos dos puntos tienen algo que te deja atónito, sin palabras, y ya cuando estás haciendo la vuelta de formación y ves toda la afición rodeándote por encima de las copas de los árboles resulta increíble y es difícil ver algo así".