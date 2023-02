Vinicius deprime a Rodrygo en el Real Madrid

Su puesto preferido es la banda izquierda o de 10, pero el rendimiento de su compañero le obliga a adaptarse a las otras posiciones en ataque Ante el Elche demostró que es donde más y mejor rinde, pero está incómodo con su rol de suplente y manda un mensaje: “Quiero salir de inicio”

Rodrygo Goes, 21 años, cumple su cuarta temporada en el Real Madrid en el que sigue siendo suplente. Su posición favorita es la banda izquierda, ya sea de extremo o de interior, pero no tiene opciones de ocuparla por la presencia de Vinicius, que es incuestionable en esa posición.

La diferencia es que él no ha tenido la oportunidad de demostrar que ahí es donde mejor rinde, mientras que su compañero aprovechó el resquicio que le dejó Hazard por las lesiones para colarse y ganarse el puesto para mandar al belga a la suplencia.

Rodrygo dejó sentado ante el Elche que es feliz partiendo desde la banda izquierda. Fue el delantero más creativo, vertical y peligroso de su equipo pese a no marcar, pero alimentó de creatividad al ataque con sus internadas y combinaciones con ese fútbol de seda que le caracteriza.

Y no es la primera vez que lo hace, cada oportunidad que tiene deja sentado que su fútbol es más rentable partiendo de esa posición. Pero la presencia de Vinicius le obliga a adaptarse a la banda derecha, a la media punta o de delantero centro y eso merma su potencial, aunque su capacidad futbolística no le impida demostrar sus condiciones.

Vinicius eclipsa a su compatriota Rodrygo | Efe

RECLAMA MÁS PROTAGONISMO

Vinicius le deprime por desplazarle del puesto en el que es realmente feliz, pero nadie puede reprochar al entrenador, en este caso Ancelotti, que haya entregado la titularidad a su compañero. Lo peor que lleva es ser suplente en el esquema del italiano, en el que Vinicius y Benzema son los delanteros, con Valverde de falso extremo para ayudar al ataque y al centro del campo.

Un papel que empieza a rayar al brasileño, que reclama más protagonismo. Acaso si el italiano cambiase el dibujo para adaptarlo a un 4-2-3-1 tendría más oportunidad de jugar, pero eso supondría variar el libreto que utiliza el técnico blanco

“Sé que puedo ayudar mucho a mi equipo y jugar más; no solo con el equipo perdiendo. Quiero salir de inicio, el míster me muestra su confianza y sé que tengo todo para jugar”, decía el brasileño a principio de temporada. Pero han pasado los meses y nada ha cambiado para él, que reclama tener su oportunidad como la tuvo su compatriota: “Vini esperó su momento y yo también espero que llegue el mío”. Pero no acaba de llega y se empieza a impacientar a dos años y medio de acabar contrato con los blancos.