El Real Madrid sigue moviéndose en el mercado de fichajes

El Real Madrid ya tiene asegurada la segunda posición en la Liga F, que le da acceso directo a la Women's Champions League para la próxima temporada. Por ello, a falta de tres jornadas para finalizar el campeonato doméstico (Real Sociedad, Athletic Club y Sporting Huelva), en las oficinas de Valdebebas ya piensan en la planificación deportiva del siguiente curso.

Tras las oficiosas incorporaciones de Alba Redondo, María Méndez, Eva Navarro y Sheila García; según informa 'Marca', el siguiente fichaje en clave blanca será el de Maëlle Lakrar. La defensa central del Montpellier ya llevaba tiempo en la órbita del Real Madrid y el miércoles, tras jugar su más que probable último partido con el combinado francés comentó en zona mixta: "No puedo deciros al 100% si me voy, pero no creo que juegue en el Montpellier la próxima temporada".

La citada información añade que la futbolista podría viajar en las próximas horas a la capital de España para pasar reconocimiento médico y estampar su firma con el Real Madrid una vez que el acuerdo entre ambas partes está cerrado.

Salida bomba

Por otra parte, 'Relevo' apunta a una bomba en el mercado de fichajes en la carpeta de salidas del Real Madrid: Sofie Svava abandonará el combinado blanco al finalizar la temporada para firmar un contrato de tres temporadas con el Olympique de Lyon, actual finalista de la Champions League. La danesa ha ido perdiendo protagonismo en el tramo final de campaña y pondrá punto y final a su etapa como madridista, tras dos años en el Real Madrid.

La lateral ya habría firmado su nuevo contrato con el combinado francés hace meses y la citada información añade que la relación entre la futbolista y el club blanco empezó a enfriarse a principios de año, al no alcanzar un acuerdo económico.

El entorno de la futbolista consideraba insuficiente la oferta del club, que alcanzaba una subida total de unos 25.000€ en su salario, que rondaba los 75.000€ por temporada. La jugadora, sin embargo, proponía un mayor incremento que se acercara a los 150.000€ por año. No ha habido acuerdo y Svava defenderá la camiseta de del Lyon el próximo curso.