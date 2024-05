"A Mbappé le dimos todo, dinero y poder"

Ahora ya es oficial. Kylian Mbappé comunicó a través de sus redes sociales que no seguirá vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain la próxima temporada. El delantero francés no renovará su contrato con el club francés y saldrá del Parque de los Príncipes como agente libre. Las formas de su salida no han gustado en la capital gala.

"Es un anuncio frío y de mal gusto, no a la altura de la persona que es. Esta es la única crítica que tengo sobre este chico, ya que lo adoro muchísimo. Merecía una verdadera rueda de prensa con los periodistas para respetarlos, para que pudieran hacer sus preguntas y transcribir las emociones de Kylian Mbappé. Pero, lamentablemente, eso seguirá siendo todo para el Real Madrid", argumentó Pascal Dupraz, exjugador y exentrenador en diferentes equipos franceses en 'RMC'.

Esta fría despedida, considera, que contrastará con la cálida bienvenida que recibirá en el Santiago Bernabéu. "Cuando anuncie su fichaje por el Real Madrid no será a través de sus redes sociales. Será en las instalaciones del club, a bombo y platillo, y los periodistas madrileños le harán preguntas. No lo veo lógico, no va acorde con el jugador que es. En relación con su presidente también. Creo que ganó 1.000 millones en siete años. Y creo que Nasser tuvo algo que ver con eso. Es una falta de gusto que no está a la altura del jugador que es", remató.

El exentrenador del Toulouse y del St. Étienne, entre otros, ya se mostró muy duro con el PSG anteriormente, disparando hacia arriba en las oficinas. "Mbappé no es culpable, pero los dirigentes son irresponsables al darle tanto poder a un jugador. No es lógico que accedamos a todo lo que quiere un jugador de 23 años. Le damos todo, dinero y poder", argumentó Dupraz.