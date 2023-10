El Real Madrid se ilusiona con el fichaje del alemán Musiala

El jugador alemán de 20 años es uno de los objetivos blancos a medio plazo, se resiste a renovar con el Bayern con el que tiene contrato hasta 2026 Es una de las joyas del mercado con un precio de 110 millones, cuya amistad con Bellingham puede favorecer a que acabe fichando por los blancos

Jamal Musiala es un centrocampista ofensivo que a sus 20 años brilla con fuerza en el Bayern Múnich. Un jugador deseado por los grandes de Europa, pero al que tiene atado el equipo teutón hasta 2026. El Real Madrid es uno de esos equipos que no le quitan ojo, encaja en su política de fichar jóvenes prometedores que garantizan los proyectos a largo plazo. El Bayern lo ha declarado intransferible, salvo que reciba una oferta fuera de mercado. Para el equipo alemán es un jugador franquicia, del que no quiere desprenderse.

El problema que se está encontrando el club bávaro es que Musiala se niega desde hace meses a ampliar su contrato. De momento se resiste a blindar su continuidad, algo que ilusiona a sus potenciales compradores. Un jugador que emigró al fútbol inglés para recalar en la cantera del Southampton, dar el salto al Chelsea juvenil y regresar a Alemania para incorporarse al Bayern sub-17 en la temporada 2020-21. De ahí pasó al sub-19 hasta dar el salto al primer equipo.

AMISTAD CON BELLINGHAM

Musiala mantendría una estrecha relación con Jude Bellingham que, curiosamente, hizo el recorrido contrario, se fue de Inglaterra para recalar en el fútbol alemán, aunque no volvió a su país para fichar por el Real Madrid. Según ‘Fichajes.Net’, esa amistad entre ambos jugadores ilusiona en el club blanco, al creer que puede ser un atractivo más para que el alemán decida no renovar y elija vestir de blanco.

Musiala felicitó a Bellingham cuando fichó por el Madrid. “Estoy feliz por Jude. Este es un gran paso para él. Tal vez La Liga sea un poco más vista en todo el mundo, pero las mejores actuaciones no pasan desapercibidas, ya sea en Birmingham, Dortmund, Múnich o Madrid. En el Real Madrid los jugadores ganan más popularidad rápidamente cuando visten esa camiseta”. Sin embargo, los blancos tendrán una fuerte oposición en los equipos ingleses: “Para mí, la Premier League es la Liga más grande del mundo. Si juegas allí, ya no puedes pasar desapercibido en la calle”.

El Bayern no va a dejar de intentar convencerlo para ampliar su contrato consciente de que si no lo consigue tendrá que asumir su marcha. Tiene casi dos años para conseguirlo, de lo contrario tendría que pensarse su traspaso en el verano del 2025 para no perderlo gratis en el verano siguiente. El Madrid no tiene prisas y espera acontecimientos para saber si puede o no pujar por su fichaje. Para ello es indispensable que no renueve y que Musiala quiera fichar por ellos y jugar con Bellingham.