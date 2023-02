Real Madrid: 15 días para sobrevivir

Se juegan sus opciones en la Liga con Osasuna, At. Madrid y Betis; en la Champions ante el Liverpool, y en la ida de Copa en el Nou Camp Los de Ancelotti vienen en línea ascendente tras ganar sus tres últimos partidos goleando, aunque no acaba de disipar sus dudas defensivas

Al Real Madrid el calendario le tiene preparado otro Tourmalet para los próximos 15 días, en los que se juega sus opciones de sobrevivir en las tres competiciones en las que sigue teniendo opciones. Un partido cada tres días que irán de menos a más respecto a los rivales con los que se tiene que enfrentar y que medirán al equipo de Ancelotti que viene dando tumbos desde que empezó el año: de trece partidos en 2023, ha perdido tres de los cinco que suma en 35 partidos y ha empatado dos, incluida la semifinal de la Supercopa de España ante el Valencia, que acabó llevándose en la tanda de penaltis ante el Valencia.

Empieza visitando Pamplona, un campo complicado donde le espera un Osasuna agresivo y amenazante, que está haciendo una buena temporada y que sueña con meter la cabeza en Europa. Está a tres puntos de la Conference League y a cuatro de la Europa League. Los rojillos fueron los primeros que frenaron a los blancos en la Liga empatando en el Bernabéu (1-1). Los de Ancelotti llegaban tras cinco victorias consecutivas y la última en el Metropolitano ante el At. Madrid (1-2). Los de Arrasate supieron sacar partido a que la jornada coincidía con el regreso del primer parón de selecciones en el que los blancos cedieron a 15 jugadores.

ANFIELD, NOU CAMP Y BENITO VILLAMARÍN

El siguiente compromiso es un escenario aún mayor, Anfield. El Madrid afronta el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Liverpool, en lo que será para los ‘reds’ el desquite de la final del año pasado que perdieron 1-0 ante los madridistas con gol de Vinicius. No será decisivo al quedar la vuelta en el Bernabéu (15 de marzo) y ya se sabe como se la gasta los blancos en su estadio en esta competición. Cuatro días después reciben en el Bernabéu al At. Madrid, que no tira la toalla para darles caza como aseguró Koke pese a estar a 10 puntos en la tabla. Un derbi exigente para los de Ancelotti en sus opciones de dar caza al Barcelona.

El siguiente compromiso será el Clásico de Copa del día 2 de marzo en el Nou Camp. Será el partido de ida de lase semifinales del torneo del KO, donde se cruza con su gran rival a nivel nacional. Otra prueba de fuego después de perder la final de la Supercopa ante los de Xavi que tanto dolió al madridismo, pero más por la mala imagen que dejó que por la derrota en sí (1-3). Alcanzará la cima de esta pendiente visitando el Benito Villamarín, a un Betis que se ha convertido en uno de los gallitos de la Liga. Serán 15 días exigentes para los blancos, que llegan en línea ascendente tras ganar sus tres últimos partidos goleando (13, 4,3 marcados por encuentro), aunque no acaba de disipar sus dudas defensivas (7, 2,3 encajados por choque).