Ancelotti: “La llave del éxito del Barça es encajar muy pocos goles”

“Ganar ayuda a ganar” dice el italiano, que niega que les falte hambre: “Cuando ganas sientes cosas que quieres repetir y eso nos motiva para repetir” Y no tira la toalla en la Liga: “Vamos a pelear y no creo que la afición piense que estemos en una situación crítica. Competiremos hasta el último minuto”

Carlo Ancelotti desdramatiza al situación del Real Madrid en la Liga que no considera “crítica”, y piensa que la “solidez del Barcelona” en defensa está siendo su “llave del éxito” para ser el líder. Algo que les está fallando a ellos al asegurar que tienen que “mejorar el compromiso defensivo”. Se niega a aceptar que digan que les falta hambre, que han ganado dos de tres títulos y que “ganar ayuda a ganar”. Por último, no sabe si Benzema y Kroos han renovado, pero que sus sensaciones le dicen que lo harán, que Rodrygo será el sustituto del sancionado Vinicius ante el Elche y que Courtois y Kroos son baja.

“Tenemos buenas sensaciones y deseando disfrutar con la afición el Mundial de Clubes que hemos ganado”, empezó diciendo el italiano, que preguntado sobre las afirmaciones de Guardiola de no ser el mismo equipo cuando se gana tanto, dijo: “Eso no es un problema para el Real Madrid. La idea que tengo yo es que ganar te ayuda a ganar. Cuando ganas sientes cosas que quieres repetir y eso nos motiva para repetir”.

EL ÉXITO DEL BARCELONA

El caso es que el Madrid está a 11 puntos del Barcelona, y le piden que explique a su afición una situación que parece crítica: “Vamos a pelear y no creo que la afición piense que estemos en una situación crítica. Tampoco tengo que explicárselo, porque conocen muy bien la seriedad y profesionalidad de estos jugadores, que van a competir todos los minutos de todos los partidos”.

“Al Barcelona le veo muy bien, muy serio y sólido en su gran manera de jugar. Encaja muy pocos goles, esa está siendo la llave del éxito”, dijo y se negó a que compararlo con el mejor Atlético de la era Simeone: “No lo comparo con nadie, es distinto, con jugadores individualmente de enorme calidad”. Y si el Barça va sobrado atrás, no ve así a los suyos: “Tenemos que mejorar, necesitamos trabajar. Parecía que íbamos mejor después de no encajar ante el Athletic, Real Sociedad y Valencia, pero hemos hecho errores banales, sobre todo en el último partido. Tengo confianza en que mejoremos en concentración, organización y compromiso colectivo”.

BRASIL Y LAS RENOVACIONES

Sigue coleando su presunta relación para entrenar a Brasil, pero se lo toma a broma para alejar a los suspicaces: “Con los brasileños de mi equipo bromeamos, se ríen por esa posibilidad por la amistad que tenemos, pero no hablamos de esto. La realidad es otra, tengo contrato hasta 2024”. En cuanto a los candidatos al mejor once de la FIFpro dijo desconocer la lista, “pero es raro que no esté Vinicius” aseguró, y añadió: “Pienso que es un error y la lista no ha salido bien”.

El italiano fue respondiendo sobre los nombres propios de sus jugadores. Dijo que Rodrygo “jugará por Vinicius”, sancionado, que a Hazard le da el mismo “trato” que al resto de jugadores en un momento difícil para el belga. “Es una opinión decir que necesitamos un 9 teniendo a Karim”, del que dio por hecho que seguirá: “No sé si él y Kroos han renovado y lo que piensan, pero yo sí pienso que las leyendas del club tienen que quedarse en el Real Madrid”. Reconoce que Nacho “tiene más competencia”, y que “siempre que juega aporta algo” y sobre si va a renovar “es él el que tiene que decidir”.