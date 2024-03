Propósito de enmienda del Real Madrid ante el Celta

El Real Madrid no está para bromas. Su fútbol y sus últimos resultados se resquebrajan y Ancelotti no da con las soluciones deseadas para recuperar la compostura. Reciben al Celta, que tampoco está para tirar cohetes, que no saca rédito a un fútbol correcto e intermitente pero permeable por donde se calan los resultados insuficientes para huir del descenso. Tiene un colchón de dos puntos tras el triunfo del Cádiz ante el Atlético, mientras que el Madrid le lleva cinco al Barça, aunque aspira a que vuelvan a recuperar los ocho.

AVISADOS

Dos empates consecutivos obligan a los blancos a hacer propósito de enmienda y, sobre todo, en el Bernabéu, que ya le dio un toque de atención ante el Leipzig. No se espera que Ancelotti haga experimentos raros como ante los alemanes, en el que puso a un único delantero. Lo que se espera es que potencie lo que ha funcionado sin que le condicione el rival. Podría hacer algunas rotaciones, pero pueden ser menos de las esperadas tras la reflexión que hizo en sala de prensa: “Estoy pensando en aquello que dijo Toshack. ‘Puede ser que el miércoles quiero cambiar a todos, el jueves algo menos y el domingo...’. Tengo que meter un poco de frescura”.

Con Bellingham sancionado, Brahim será su relevo. Además, se espera que vuelva Rodrygo, que ponga a Modric para dar descanso a Kroos y es posible que meta frescura por las bandas, con Fran García o Lucas Vázquez, aunque de poco le servirá los centros al área sin Bellingham ni Joselu, y contra un rival que tenderá a amurallarse. Ancelotti necesita frescura, pero también verticalidad, imprimir más ritmo a su juego y afinar las conexiones para no anquilosarse como se ha visto en sus últimos partidos.

Rafa Benítez vuelve al Bernabéu / Efe

Benítez también tiene sus problemas. Llega con cinco bajas, alguna importante como la de Tapia, además de Ristic, Aidoo, Dotor y Swedberg. Su apuesta pasa por contener a los blancos y sorprender con Aspas y Larsen arriba. La baja de Tapia es una mala noticia para su equipo, el hombre ancla que sujetaba el juego Benítez podría poner a Jailson para potenciar el físico en esa medular y sacrificar a Beltrán. Tres puntos importante para alejarse de un descenso que cada vez se les acerca más.