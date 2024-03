Ancelotti no se ha cansado de repetir desde enero de que los malos resultados podrían aparecer en cualquier momento, y que debían estar preparados. Pese a que sigue sin perder en la Liga desde finales de septiembre y en la Champions, ha empatado tres de los últimos cuatro partidos, y en cuatro de siete, salvándose de salir derrotado en alguno de ellos de chiripa, como ante el Leipzig este miércoles.

El Real Madrid flirtea con una crisis muy peligrosa desde hace más de un mes. Empezó al ceder un empate en el derbi jugado en el Bernabéu (1-1). Fue el punto de inflexión en un rendimiento que ha ido cayendo. A partir de la goleada ante el Girona, ha hecho del sufrimiento su sello, da síntomas de cansancio y se discuten los planteamientos de Ancelotti, que está fallando igual que sus jugadores.

MUCHAS INCÓGNITAS

Ha perdido pegada por culpa del juego ‘amarrategui’ del italiano, que manda mensajes defensivos a su equipo para sobrevivir con angustia a partidos como en Vallecas, Valencia y ante el Leipzig, pasando por una pírrica victoria contra el Sevilla. El cansancio empieza a pasar factura a los peones principales del italiano, desengrasando una maquinaria que venía funcionando con solidez. Solo la frescura de Vinicius, que ha descansado más de lo esperado por las lesiones, le ha salvado de salir derrotado en los dos últimos partidos, marcando los tres goles de su equipo.

El Madrid se ha vuelto más defensivo que ofensivo / Efe

Ancelotti está fallando. Lo hizo ante el Rayo, el Valencia y este miércoles ante el Leipzig. Sus mensajes se centran en proteger su portería y en poner a jugadores que están al límite físico y mental, que el equipo paga con pobres actuaciones. No acierta en cómo afrontar los partidos con alineaciones cuestionables y estrategias erráticas. No se sabe si lo hace consciente de que están en un momento físico valle a la espera de recuperar el tono, o porque cree en lo que hace, que diría poco de su trabajo.

PLANTEAMIENTOS CUESTIONADOS

Lo mejor es que los tres últimos empates casi consecutivos no han alterado sus aspiraciones, pero el italiano se lo tendría que hacer ver. Contra el Rayo en Vallecas prescindió de jugar con nueve a sabiendas de que se encontraría con un equipo muy cerrado y en un campo de dimensiones reducidas. En Mestalla condenaron los errores individuales en otro primer tiempo para olvidar. Ganó por la mínima al Sevilla con un gol agónica en los últimos minutos. Y contra el Leipzig hizo un planteamiento conservador que enfadó incluso a su público.

Cambiar el estilo de juego que le ha dado resultados toda la temporada, no dar descansos a jugadores que mentalmente están cansados con el físico desgastado, prescindir de algunos recursos de la plantilla que aporten esa frescura que les falta a los habituales y preocuparse más de anular tácticamente el juego rival cuando el tuyo no funciona, no ayuda a salir del hoyo en el que están metidos.

DATOS POBRES

Ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos, y ha encajado tres. Ha bajado a una media de un gol por partido de los 2,4 que llevaba hasta el partido ante el Rayo. A cambio, sujeta al equipo en defensa encajando 0,75 goles por los 0,9 que llevaba de media. A su favor corre las muchas bajas que ha tenido que ir salvando para recomponer el equipo, aunque casi siempre ha utilizado a los habituales pese a que no estuvieran bien.

Bellingham ya no golea como al prinicipio de temporada / Efe

Sus últimos datos son pobres para un equipo creativo, con jugadores de primera línea que han pasado de ir a por los partidos a especular con los marcadores. Un Madrid que ha cambiado su estilo ofensivo por el defensivo. Busca un gol para defenderlo algo con lo que no se identifica su afición, que prefiere morir con las botas puestas que, de mediocridad, ganar 5-4 que 1-0.