Real Madrid - Celta: alineaciones probables del partido de la 28ª jornada de LaLiga EA Sports 2023/24

Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan este domingo en la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Los blancos son líderes con 7 puntos de ventaja sobre el Girona y 8 sobre el FC Barcelona. Los vigueses, con el agua al cuello por el descenso.

El conjunto de Carlo Ancelotti viene de clasificarse para los cuartos de final ante el Leipzig. El empate a uno no contentó a la afición del Bernabéu, que se mostró muy descontenta con la actuación del equipo. En Liga, pese a tener un buen colchón de puntos, las sensaciones de los últimos partidos no han sido las mejores.

El Madrid no podrá contar con su máximo goleador. Jude Bellingham recibió una tarjeta roja en el descuento por las protestas a Gil Manzano. El inglés ha sido sancionado dos partidos, por lo que no estará ante el Celta. David Alaba y Thibaut Courtois siguen de baja por lesión, igual que Eder Militao, que este viernes ha vuelto a hacer trabajo con el grupo pero probablemente no estará disponible hasta abril. Ancelotti podría hacer algunas rotaciones, como Modric o Lucas Vázquez.

En el caso del Celta, el triunfo ante el Almería sirvió para mantenerse fuera del descenso. Los de Rafa Benítez, que vuelve al Bernabéu, se alejan 5 puntos del Cádiz, el primer equipo de la zona roja.

El técnico madrileño no podrá contar con Renato Tapia, figura clave del equipo. Ristic, Aidoo, Dotor y Swedberg tampoco estarán disponibles en el Santiago Bernabéu; Miguel Rodríguez volvió a entrenar con el grupo y está listo para volver al equipo. La buena noticia para el Celta es que recupera a Iago Aspas, baja por sanción frente a la UD Almería.

Benítez podría volver a la línea de cinco. Las principales dudas del equipo son la posición de Mingueza, que podría ir al carril derecho por Manquillo, y la entrada de Jailson por Fran Beltrán. Bamba y Aspas apuntan al once.

Alineaciones probables del Madrid-Celta

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Fran García; Tchouaméni, Modric, Valverde, Brahim; Rodrygo, Vinicius.

Celta de Vigo: Guaita; Mingueza, Starfelt, Unai Núñez, Domínguez, Manu Sánchez; Jailson, De La Torre, Bamba; Iago Aspas, Larsen.