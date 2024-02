La pegada de Joselu supera la de Vinicius y Rodrygo

Carlo Ancelotti tiene tres delanteros de oficio, pero pone siempre a dos y al tercero lo utiliza de recurso en momentos de necesidad o para dar descanso a los otros dos. Pues es ese, el único nueve que tiene, el que lidera la tabla de goleadores de los atacantes por detrás de Bellingham. Joselu supera en goles a Vinicius y Rodrygo jugando menos que ellos. Su doblete ante el Getafe le dio el triunfo al Real Madrid sumando 13 dianas frente a las 12 de Rodrygo y 11 de Vinicius.

EL DELANTERO MÁS EFECTIVO

Ancelotti ha puesto de titulares a Vinicius y Rodrygo en 15 de los 32 partidos disputados esta temporada (13 ganados, 1 empatado y 1 perdido). Once no pudo ponerlos porque Vinicius estaba lesionado. De esos once, puso a Joselu con Rodrygo en siete ocasiones (7 ganados), y con Vinicius, en cuatro, incluido el Getafe, (3 ganados y 1 empatado). En los otros seis partidos, Rodrygo fue el único delantero titular en cinco partidos (3 ganados, 1 empatado y 1 perdido) y Joselu en uno (ganado). En resumen, el Real Madrid ha ganado 11 de los 12 partidos con el ‘9’ de titular y ha empatado uno.

Esto no significa que Joselu sea mejor que sus compañeros, pero sí es un síntoma de que con él en el campo el Madrid cambia el estilo de juego de un equipo que sale sin delantero centro y al que le cuesta un mundo tumbar a los rivales que se saben cerrar en su campo, sobre todo en el Santiago Bernabéu. Pese a que el delantero español es el que menos minutos y titularidades lleva, es el más efectivo de los tres, con un gol con cada 109 minutos, frente a los 144 que necesita Vinicius o los 193 de Rodrygo.

CLÁUSULA DE 1,5 MILLONES DE EUROS

“Joselu está haciendo todo lo necesario para quedarse, jugando espectacular. Es una bendición tener un delantero con esta calidad, distinto, siempre dispuesto... Cuando entra, ayuda. Todos estamos encantados con él”, se deshacía en elogios Ancelotti al final del partido. Cumple 34 años a finales de marzo y está cedido por el Espanyol. Si el Real Madrid se lo quiere quedar en propiedad, después de abonar medio millón de euros por el préstamo, tendrá que pagar 1,5 millones.

El jugador mantiene en el Madrid un sueldo similar al que tenía en el Espanyol, unos cuatro millones de euros brutos, pero incluyó un bonus en el que si marcaba 15 goles tendría una prima que elevaría sus ganancias. El delantero nacido en Stuttgart (Alemania), está a dos goles de alcanzar esa marca y, lo que es más importante, convenciendo al club de que se merece otro año en el equipo.