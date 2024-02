Ancelotti acabó muy molesto con De Burgos Bengoetxea

Carlo Ancelotti atendió a la prensa tras la victoria de su equipo ante el Getafe con un semblante serio. Feliz por los tres puntos, pero molesto con la última jugada, en la que el técnico discutió con el colegiado, De Burgos Bengoetxea, por un posible penalti a favor de los blancos. El italiano ha acabado viendo la amarilla por protestar.

Pese a que intentó rehuir las preguntas sobre la jugada en cuestión, el entrenador no pudo evitar explicar que "para mí era penalti y no era tarjeta, todo lo contrario" de lo que decidió el árbitro de un encuentro que ganó el Real Madrid con solvencia gracias a dos goles de Joselu, al que Ancelotti le dedicó encendidos elogios.

"Está haciendo todo lo necesario y preciso para quedarse (en el once), lo está haciendo espectacular, es una bendición para nosotros tener un delantero con esta calidad, distinto de los otros. Su temporada es espectacular, siempre preparado para ayudar al equipo. Una persona muy humilde, seria y estamos encntandos con él", comentó del delantero.

GETAFE - REAL MADRID / Kiko Huesca

Pese a que los blancos recuperan el liderato, el técnico evitó mostrarse triunfalista a la hora de valorar qué pasaría si gana los dos próximos partidos. "Si ganamos los dos próximos, tendremos seis puntos más en la tabla. Sería bueno, pero la temporada es muy larga". Eso sí, reconoce que "tenemos una buena racha, el equipo enchufado y hoy ha jugado muy bien del primero al último minuto".

El cambio de Vinicius

Sobre el cambio de Vinicius, comentó que "le he cambiado porque el partido se estaba acabando, le he quitado diez minutos". También reveló que se lo dijo antes de hacer el cambio: "Me ha dicho que no, que esperara, pero le he cambiado".