Djokovic afronta Roland Garros menos preparado que nunca

La gran sorpresa en Roma fue, sin lugar a dudas, la derrota de Novak Djokovic en tercera ronda ante un inspirado Alejandro Tabilo. El serbio, que se había saltado el Masters 1000 de Madrid, buscaba en la capital italiana llegar rodado a Roland Garros, objetivo que no ha conseguido ni mucho menos.

De hecho, es la primera vez que el número uno del mundo llega a París con tan pocos partidos disputados en tierra batida desde 2006. Entonces, el serbio hizo su debut en Roland Garros con cuatro partidos previos de rodaje. Djokovic promediaba en las últimas tres temporadas una media de 12 partidos en arcilla antes de la cita en París.

Además, 'Nole' aterrizará en la capital francesa con el número uno en juego. Con la baja de Sinner prácticamente confirmada, el serbio tendrá la obligación de llegar a la final del torneo si no quiere verse en la segunda posición del ranking la semana posterior a Roland Garros.

El serbio ha reconocido estos meses previos que mantener la corona tenística no es su objetivo, porque en algún momento u otro de la temporada "Sinner va a ser el número uno". La realidad es que Djokovic necesita su máximo nivel para igualar el pasado curso, donde no solo levantó el título de Roland Garros, sino que llegó a la final de Wimbledon y se apuntó el US Open.

'Nole', que además de una dura derrota también sufrió un golpe en la cabeza por un 'botellazo fortuito', volvió a Serbia después de su derrota en Italia y lo primero que hizo fue ir al hospital y hacerse unos escáneres para asegurarse de que todo estaba perfecto.

El chequeo médico de Djokovic

"El entrenamiento fue diferente. Tuve un entrenamiento sencillo ayer. No sentí nada, pero tampoco me sentí igual. Hoy, en situaciones de estrés, estaba bastante mal, no en cuanto a dolor, sino a equilibrio. Sin coordinación. Un jugador completamente diferente al de hace dos noches. Podría ser. No sé. Tengo que hacer un chequeo médico y veremos qué pasa", aseguraba el número uno del mundo cuando le preguntaron por el golpe en la cabeza.

Según el medio serbio 'Republika', Djokovic está perfectamente y no tiene ningún problema más allá del golpe y la brecha que le ocasionó el 'botellazo'. Por tanto, el serbio está listo para uno de los mayores retos de su carrera tenística: defender el título de Roland Garros con menos rodaje que nunca.