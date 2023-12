Mbappé y el PSG fijan su estrategia para el mercado de invierno de fichajes

Kylian Mbappé, uno de los grandes nombres del Planeta Futbol en los últimos años, tanto en los terrenos de juego como en los rumores del mercado de fichajes, está a una semana de convertirse en agente libre. El 1 de enero, el delantero del PSG puede negociar abiertamente con el club que quiera. Y el mercado de fichajes se abre en Inglaterra ese mismo día, y en España 24 horas después.

¿Puede convertirse Kylian en uno de los culebrones de invierno, se pregunta 'L'Équipe'? Al parecer, el internacional francés, que el pasado jueves 21 de diciembre celebró su 25 cumpleaños, no desea vivir otra ventana de fichajes agobiado por los rumores y los cruces de declaraciones. Más aún teniendo en cuenta que su posición es de dominio de la situación: Luis Enrique no quiere prescindir de su mejor delantero y el PSG no se plantea una operación de presión similar a la realizada con Adrien Rabiot en su día, marginando a la gran estrella de Francia a unos meses de la fase final de la Eurocopa 2024. Y Mbappé no piensa forzar su salida en enero.

El PSG prevé poca actividad en el mercado de invierno

Los 21 goles y 2 asistencias de Mbappé han sido fundamentales para el cómodo liderato en la Ligue 1 y para clasificarse para los octavos de final de la Champions, en los que tendrá un duelo frente a la Real Sociedad que le permite mantener las aspiraciones europeas intactas. Kylian apura sus días de vacaciones sin querer definir su futuro, aunque ambas partes aseguran que se mantienen en un diálogo constante y en buena sintonía, según la citada información.

Así las cosas, el PSG tampoco se plantea grandes salidas, incluido Mbappé, ni grandes inversiones para el inminente mercado de invierno. Según sus cálculos, el club parisino se encuentra esta temporada dentro de los parámetros del Fair Play financiero que marca la UEFA, aunque es evidente que están a la expectativa. De producirse, las llegadas serían la de un defensa central y un centrocampista en sustitución de los lesionados Presnel Kimpembe y Fabián Ruiz. Hugo Ekitike, Layvin Kurzawa podrían ser alguna de las salidas, mientras que Keylor Navas, que como Mbappé finaliza contra el próximo 30 de junio, debería quedarse para salir con la carta de libertad en verano.