Endrick asegura que ha aprendido mucho de un ex delantero del Barça

El delantero brasileño Endrick ha estado estos días atrás en España para conocer un poco más el Real Madrid, el que será su club a partir del verano de 2024, tras conquistar el campeonato de Brasil con el Palmeiras. El joven delantero ha atendido a los medios deportivos de la capital y en una de sus entrevistas ha confesado que admira a un ex blaugrana con el que ha competido durante el último 'Brasileirao', el uruguayo Luis Suárez.

Durante la entrega de premios de la Liga 2023, en la que fueron premiados ambos, Luis Suárez le dedicó el mejor elogio posible: le hubiera gustado que en vez de firmar por el Real Madrid firmara por el Barça.

Endrick le devolvió el piropo y estos días, cuando le han preguntado en Marca por el Pistolero, no ha dudado en destacar su influencia. "Le vi muchos partidos con el Barcelona", reconoce Endrick, que destaca una de las mejores jugadas del ariete charrúa durante su etapa en el Camp Nou. "Me quedo con un gol al PSG tras superar a Thiago Silva y David Luiz. He aprendido muchas cosas de él y ha aportado mucho al fútbol brasileño".

Tras jugar en Gremio en 2023, y cerca de cumplir los 37 años (24-01-1987), 'Luisito' se enrola ahora en el Inter Miami de la MLS junto a sus amigos Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Tras conquistar su segunda Liga con Palmeiras con solo 17 años, Endrick viajó a Madrid para conocer a sus futuros compañeros y al presidente Florentino Pérez, vivir en el Santiago Bernabéu la victoria ante el Villarreal y 'turistear' por la capital de España.

Vinicius y Rodrygo, cicerones

Reconoce el joven internacional brasileño que jugar con la camiseta del Real Madrid "va a ser mucha responsabilidad, un gran desafío. Estoy muy ilusionado por jugar con esa camiseta y poder disfrutar junto a los seguidores. Es un sueño que tengo desde que era pequeño, ser parte del Real Madrid. Sé que todavía tengo retos por delante en el Palmeiras y los tengo que cumplir o por lo menos ayudar a mi equipo a quedar en lo más alto, pero claro que ya pienso también en el Real Madrid".

Sus paisanos Vinicius y Rodrygo ya le han introducido en lo que es el club merengue, ya en su estreno con la absoluta de Brasil. "He tenido la oportunidad de compartir tiempo con ellos. Recuerda aquella imagen de los tres en la bicicleta entrenando. Me preguntaron si iba a ir en vacaciones, que tenía que ir. Me han dicho muchas cosas del día a día, de la importancia que tiene todo lo que sucede, de la grandeza que tiene en todos los sentidos, pero me dicen que te das cuenta cuando estás allí".