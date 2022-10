El madridismo echa humo por el arbitraje de Melero López

La prensa madrileña y los medios oficiales del Real Madrid han salido en tromba para poner en entredicho la labor del colegiado andaluz, obviando el evidente bajón del equipo de Ancelotti La derrota ante el Leipzig y el empate contra el Girona han bajado al equipo blanco de la nube y han puesto nervioso a Carlo Ancelotti

El colegiado malagueño Mario Melero López se ha convertido de la noche a la mañana en el enemigo público número uno del madridismo por tener la osadía de señalar un penalti en contra del equipo de Carlo Ancelotti y posteriormente anular un gol de Rodrygo. La prensa madrileña y especialmente los medios oficiales del Real Madrid salieron en tromba nada más concluir el partido contra el Girona para poner en entredicho la labor del colegiado y, sobre todo, instrumentalizar lo ocurrido para convertir al equipo blanco en la víctima de una conjura.

El empate frente al Girona confirmó que el Real Madrid es un equipo terrenal y también vulnerable, en contra de lo que un amplio sector del madridismo pensaba tras observar la marcha triunfal del equipo de Ancelotti, que quedó interrumpida por la derrota ante el Leipzig en la Champions League. Los dos últimos resultados han frenado en seco la euforia y han bajado al madridismo de la nube en la que vivía instalado tras haber tocado el cielo con el Balón de Oro a Karim Benzema.

Las críticas a Melero López se suman a los avisos de que su arbitraje confirma que algo pasa entre bambalinas en la Liga. El victimismo del que tanto se reían últimamente los medios madridistas ha pasado a entrar en el guión de sus argumentos, obviando el evidente bajón de juego del equipo de Ancelotti, que coincide en el tiempo con la cercanía del Mundial de Qatar. ¿Una coincidencia?

A VUELTAS CON EL PENALTI

Curioso también resultó ver a Ancelotti criticando sin ambages las decisiones de Melero López al concluir el partido cuando su mantra siempre había sido que no habla de los árbitros. El italiano y sus jugadores estaban calientes y no dudaron de tirar con bala para criticar especialmente el penalti señalado por las manos de Marco Asensio dentro del área. Ancelotti llegó a afirmar de forma taxativa que el mallorquín no había tocado el balón con las manos cuando las imágenes dejan claro que sí lo hizo. Es evidente que los dos últimos tropiezos han puesto nervioso al técnico.

Muy poco comedidos fueron también los medios oficiales del Real Madrid. "Un polémico arbitraje impide la victoria del Madrid", tituló la web del club madridista en su crónica del partido. No se mordieron la lengua los tertulianos de Real Madrid TV. Uno de los principales responsables del canal, Jesús Alcaide, comparó varias jugadas del partido contra el Girona con otras del día anterior entre el Barcelona y el Valencia e incluso recordó antiguas acciones como un gol de Luis Suárez en un Barça-Leganés. "Hoy decretan una falta en el gol que le anulan a Rodrygo y me viene ahora a la memoria una falta con la rodilla de Luis Suárez, cuando estaba en el Barcelona, que no se pitó y le dieron gol tras golpear a Cuéllar, el portero”, denunció, según recoge el portal 'Defensa Central'.

VICTIMISMO BLANCO

No se quedó ahí el tertuliano blanco. “Se pita penalti por mano de Asensio cuando hace dos años no se pita una de Felipe en un derbi que le quita la Liga al Madrid en el Metropolitano. Son muchas las escandaleras que se han montado y siempre en contra de los de blanco”, prosiguió.

Y concluyó su lista de agravios atacando al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y al empresario catalán Jaume Roures, consejero delegado de Mediapro. “Esta Liga es nauseabunda y yo lo digo a título personal. Ojalá llegue pronto esa Superliga, pero si no viene yo me iba a jugar la Copa Libertadores y que se queden Tebas, Roures y todos estos con esta competición, porque siempre es una detrás de otra. Siempre en contra del Madrid y a favor del máximo rival”, insistió.