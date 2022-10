¿Es penalti la mano de Marco Asensio?

El Madrid clama por el arbitraje ante el Girona pero el árbitro actuó de manera correcta al estar en posición antinatural Melero López acierta también al anular el gol de Rodrygo al tener el portero el control del balón

El Real Madrid ha clamado por todas las vías posibles con el arbitraje de Mario Melero López en el Santiago Bernabéu, en el empate del equipo blanco ante el Girona. Carlo Ancelotti, Butragueño, Courtois, Asensio en redes sociales... todos quejándose por una acción en la que el árbitro acertó al señalar penalti a favor de los catalanes.

Y es que el colegiado de la contienda fue avisado por el VAR, Ignacio Iglesias Villanueva, para que fuera a revisar unas manos de Marco Asensio en el área. El delantero del Madrid situó su mano izquierda en posición de 'L', evitando el remate del David López.

Asensio tiene esa mano en posición antinatural desde antes del remate, a la altura del hombro y despegada. Las imágenes no dejan lugar a dudas y el penalti es claro. Por mucho que le rebote el balón a Asensio en el pecho, no es un motivo para anular la mano, ya que no se considera 'juego voluntario o deliberado'.

Acierto en las demás jugadas polémicas

Además, Melero López acertó al expulsar a Toni Kroos por doble amarilla y al anular el tanto de Rodrygo en los últimos minutos del partido.

El delantero del Madrid le disputa el balón al portero del Girona, Gazzaniga, cuando éste tiene la mano encima del esférico, estando el balón entre el suelo (césped) y la mano. Algo que, según las reglas, es sancionable.

La jugada recuerda mucho a una parecida que el Girona 'sufrió' en sus carnes hace algunos días ante el Almería, por lo que el árbitro actuó correctamente también en esta acción.