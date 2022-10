El Real Madrid pierde el rumbo y roza su primera crisis

Enlaza dos partidos consecutivos sin ganar que reflejan la pérdida de competitividad de los habituales en los que confía Ancelotti El cansancio empieza a pasar factura muscular a los fijos del italiano, que se ha quedado sin recursos para sustituirlos con garantías

Que el arbitraje de Melero López no estuvo a la altura es un hecho, y otro que acertó en las jugadas que le reclaman los madridistas, que deberían mirarse el obligo sobre el bajón futbolístico de su equipo en los últimos partidos. Enlaza dos encuentros consecutivos sin ganar que reflejan la pérdida de competitividad de los habituales en los que confía Ancelotti. Al italiano se le está cayendo el equipo por fatigas musculares y cuenta los días para que llegue el parón de selecciones para respirar y recomponer la postura.

El cansancio empieza a pasar factura a los fijos del italiano, que se ha quedado sin recursos para sustituirlos con garantías. El empate ante el Girona es fruto de su propia indolencia. Ha perdido intensidad en su juego, se acomoda en los partidos y defensivamente se exigen muy poco. Es un equipo que se rompe con facilidad cuando pierde el balón con desconexiones en la presión que facilitan la labor a los rivales para llegar a su área con ventaja como hicieron el Leipzig y el Girona. Ancelotti dice que su equipo “se relaja cuando puede” y también cuando no puedo como en los dos últimos partidos.

HA DEJADO DE SER UN EQUIPO ROCOSO

Un Real Madrid que ha empezado a jugar al pie, que se ha olvidado de hacerlo de primeras buscando los espacios para salvar las murallas rivales. Se ha vuelto un equipo lento y previsibles sin arriesgar en ataque con el fin de no perder la pelota. Ya no tiene la movilidad y perpendicularidad en su fútbol por el cansancio que acumulan unos jugadores que tienen la mente en el Mundial. Ha perdido esa continuidad que le daba solidez y le hacía un equipo rocoso y peligroso.

El banquillo está muy bien para salir al rescate, pero no para aguantar al equipo. Asensio, Lucas Vázquez, Nacho o Hazard son buenos recursos, pero insuficientes cuando los titulares no pueden jugar o rotan. Otros como Vallejo u Odriozola no saben lo que es jugar ni un minuto esta temporada. Y Ancelotti tampoco recurre a la cantera para buscar posibles soluciones. Su ‘corralito’ lo limita a rotar a 14 jugadores en el once titular, 15 antes de la lesión de Ceballos, con Rodrygo en ataque, Camavinga y Ceballos en la medular y Rudiger en defensa.