El Mundial desarma los mecanismos de Ancelotti

Se siente impotente para evitar el bajón competitivo que han dado sus internacionales a 10 días del parón Fatigas musculares, sobrecargas, golpes… le impiden utilizar a sus 15 principales que quieren llegar ilesos Qatar

Carlo Ancelotti cuenta las horas para poner fin a los quebraderos de cabeza que le provoca ver a sus internacionales protegerse para llegar ilesos al Mundial. Le quedan 10 días y tres partidos para cerrar la primera parte de una temporada en la que ha ido de más a menos. Una situación que afecta a los equipos que tendrán más representantes y el italiano tiene 14 jugadores de 23 que aspiran defender las camisetas de sus selecciones a partir del 21 de noviembre, que está a la vuelta de la esquina.

Los mecanismos en el juego del Real Madrid empiezan a fallar en los últimos partidos como se vio ante el Leipzig y el Girona. Ancelotti se ve impotente para evitar el bajón competitivo que han dado y que hacen saltar las alarmas en el madridismo. El italiano tiene un bloque de 15 jugadores sobre los que deposita toda la responsabilidad en cada partido, y muchos de ellos están al límite e instintivamente se protegen reservando fuerzas y la integridad para llegar en condiciones al campeonato.

ANCELOTTI BUSCA JUSTIFICACIONES

En las dos últimas semanas han aparecido fatigas musculares, sobrecargas, golpes, bajones físicos… que le impiden utilizar el bloque principal y hace combinaciones en busca del mejor equipo posible. Pero comprueba que están perdiendo energía, que evitan los balones divididos, que ahorran esfuerzos y que el dinamismo demostrado hasta ahora no es el mismo. Intenta justificar la situación, pero ve al equipo cansado, algo que negaba hace una semana. Rota a los mundialistas por pequeños problemas físicos como Modric y Valverde, además de Carvajal que descansó, en Leipzig y Tchouameni y Militao, en el banquillo, ante el Girona, además de Benzema que no se zafa de la fatiga muscular.

Ante el Leipzig faltaron seis titulares en la primera derrota de la temporada, y contra el Girona tuvo tres bajas para el tercer empate del curso. “Estamos jugando muchos partidos y notamos el cansancio. Son momentos de dificultad que todavía no nos han afectado mucho”, reconoce el italiano, que maquillaba la situación antes de empatar ante el Girona: “Todos quieren jugar y estar disponibles. No veo bajas mentales en este sentido. En la misma línea que en la previa ante el Leipzig: "No creo que el jugador piense en el Mundial, aunque quieren llegar bien. Y uno llega bien si tiene continuidad. Son pequeñas molestias y nosotros no queremos arriesgar”. El resultado a sus justificaciones son una derrota y un empate.