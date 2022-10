El Departamento de Integridad de la RFEF denuncia a Ancelotti

El técnico italiano afirmó que el penalti que había señalizado Melero López al Real Madrid no lo era y que había sido una invención El equipo madrileño presentará alegaciones a la denuncia y recurrirá la sanción si hubiera un castigo, que podría ser de cuatro partidos

El departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol ha enviado una denuncia al Comité de Competición con motivo de las declaraciones de Carlo Ancelotti donde aseguraba que el penalti que pitó Melero López al Real Madrid en el partido ante el Girona no lo era y que había sido una invención.

"No hay penalti. No toca con la mano. He hablado con Asensio. Es verdad que la posición es rara, pero no toca con la mano izquierda. Y si hubiera tocado con la mano izquierda está pegada al cuerpo. No sé, se lo han inventado. Qué vas a hacer. No puedo decir nada más", declaró el italiano.

Estas palabras serán analizadas por el Comité de Competición para una posible sanción.

Hace poco se dio un caso parecido con Gayá, que fue sancionado por sus declaraciones de queja hacia el colectivo arbitral.

El jugador del Valencia fue sancionado con cuatro partidos. Como quiera que el caso de Ancelotti es muy similar, es probable que recibiera idéntica sanción.

El club blanco presentará alegaciones a la denuncia y si hubiera un castigo recurrirá la sanción.