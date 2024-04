El abogado de Rocha se plantea "denunciar a Uribes"

Emilio Cortés Bechiarelli, abogado del presidente de la RFEF Pedro Rocha, asegura que el reelegido dirigente de la Federación y sus asesores legales están "meditando presentar denuncia contra (José Manuel Rodríguez) Uribes (presidente del CSD) porque no es normal lo que está sucediendo alrededor de Pedro Rocha. Además, el gran perjudicado puede ser el fútbol español porque ya sabemos lo que ha pasado a otros países que no han respetado las normas".

En declaraciones a 'Marca', Emilio Cortés asegura que Pedro Rocha quiere mantener la prudencia, pero que le ha disgustado la actuación de Rodríguez Uribes porque considera que la respuesta que ha dirigido el presidente del CSD a UEFA y FIFA "no respeta la presunción de inocencia, algo muy de este país. Parece condenado cuando no ha sido ni juzgado, ni sabemos los motivos por los que se investiga", explica el abogado.

UEFA y FIFA dirigieron una carta a Uribes y el CSD en la que cuestionaban la intervención del Gobierno en la Federación a través de una comisión que interpretan que interferería en las funciones de Rocha como presidente, y no descartaban tomar serias medidas contra el fútbol español, que incluso podrían afectar a la participación de la selección es la Eurocopa o la organización del Mundial 2030.

Emilio Cortés explicó que Uribes afirmó que Rocha está siendo investigado por una serie de delitos, investigación sobre la que el presidente de la RFEF no habría sido informado. "No nos ha llegado escrito alguno en el que se diga por lo que Pedro Rocha está investigado, por lo que me llama la atención que es un escrito en el que se habla de ley, se mencionen todos esos cargos, cuando los desconocemos". El abogado valora que es "muy curioso que se le señale por varios delitos, cuando en los 7.000 folios del caso, tan solo se menciona a Pedro Rocha en dos ocasiones. Curioso".

La Federación espera que en su reunión de este martes 30 mayo, el CSD trate el caso específico de Pedro Rocha y matice cuál será el papel de esta nueva comisión externa con la que Rodríguez Uribes dijo que se "tutelaría" la labor de la RFEF y que provocó el enfrentamiento con FIFA y UEFA.