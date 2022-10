Manotazo del Girona en el Bernabéu

Un gol de Stuani al transformar un penalti señalado por manos de Marco Asensio a instancias del VAR da un punto de prestigio al equipo de Míchel Vinicius había adelantado en el 70' al cuadro madridista, que luego vio como el colegiado anulaba el posible 2-1 a Rodrygo al considerar que Gazzaniga tenía el balón en su poder

El Girona dio la sorpresa de la jornada al llevarse un punto en su visita al Santiago Bernabéu. El equipo de Míchel dio una auténtica lección y se llevó un merecido punto después de haber sido capaz de aguantar el 0-0 durante 70 minutos. No bajó los brazos con el gol de Vinicius y encontró su recompensa de forma inesperada gracias a un penalti señalado a instancias del VAR por manos de Marco Asensio transformado por Stuani. El 1-1 anima la Liga, ya que el Barcelona se coloca a un punto del equipo de Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA Liga Santander RMA 1 ________________ 1 GIR ALINEACIONES Real Madrid Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy (Mariano, 86'), Modric, Camavinga (Marco Asensio, 61'), Kroos, Fede Valverde (Militao, 86'), Rodrygo y Vinicius. Girona Gazzaniga, Arnau, Santi Bueno, David López, Miguel (Javi Hernández, 63'), Yangel Herrera (Reinier, 76'), Oriol Romeu, Aleix García, Valery (Toni Villa, 76'), Yan Couto (Rodrigo Riquelme, 58') y Taty Castellanos (Stuani, 76'). Goles 1-0, Vinicius (70'); 1-1, Stuani, de penalti (80'). Árbitro Melero López (comité andaluz). Amonestó a David López (51'), Gazzaniga (59'), Modric (75') y Arnau (95'). Expulsó por doble amonestación a Kroos (55' y 92') Incidencias Partido correspondiente a la decimosegunda jornada de la Liga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu en presencia de 58.367 espectadores.

Viendo la timidez que el Girona exhibió en los primeros compases, el Real Madrid pensó que la victoria iba a ser coser y cantar, aunque la realidad luego fue muy diferente. Poco a poco el equipo catalán demostró que no tenía intención de ser una mera comparsa y mostró una evidente competitividad que acabó descolocando a los jugadores madridistas.

Los blancos dispusieron de varias oportunidades claras en el arranque del partido, pero Modric, Camavinga y Rodrygo no estuvieron acertados en el último remate. Pero los de Míchel dejaron también claro que estaban dispuestos a ser también protagonistas y Taty Castellanos y Valery tuvieron dos grandes oportunidades para adelantar a su equipo. El remate acrobático del primero se marchó rozando el poste y el cabezazo del segundo tras un gran centro de Arnau tampoco encontró portería por centímetros. Fueron dos claros avisos que pusieron al equipo de Ancelotti en alerta.

LLEGADAS

El conjunto blanco empezó a tener problemas para acercarse al área visitante después de sendas llegadas de Camavinga y Rodrygo. El remate del brasileño se estrelló en la base del palo y fue el último acercamiento claro de los locales (23'). A partir de ese instante el partido se igualó notablemente, aunque el Girona dispuso de una gran ocasión para ponerse por delante. Valery sacó los colores a Carvajal en carrera y sirvió un gran balón a Yangel Herrera en el área, aunque el remate de este último se estrelló en el larguero ante la mirada impotente de Courtois y la reacción atónita del coliseo blanco.

La ansiedad acabó adueñándose del equipo madridista al comprobar que no había forma de superar la bien organizada y nutrida defensa rojiblanca. El Real Madrid apretó, pero sin claridad de ideas y fue incapaz de crear situaciones claras de peligro durante buena parte de la segunda mitad. Paradójicamente, las más claras estuvieron en las botas de los visitantes Taty Castellanos y sobre todo Valery, que desaprovechó un mano a mano ante Courtois (66') que el árbitro anuló por fuera de juego aunque el VAR posiblemente hubiera rectificado su decisión.

REACCIÓN

El Real Madrid acabó superando el muro del Girona en el 70' gracias a Vinicius, que empujó a placer un gran pase de Valverde, y pensó que ya había hecho lo más difícil, pero no contó con la capacidad de reacción del equipo de Míchel, que no bajó nunca los brazos y se encontró por sorpresa con una ocasión de oro para empatar en el 79', cuando el VAR avisó al colegiado dos minutos después de unas manos de Marco Asensio en el área. Tras examinar la acción en el monitor de televisión, Melero López decretó penalti. Y Stuani no falló desde los once metros para desesperación de un Real Madrid que ya se veía ganador.

El equipo de Ancelotti quedó en estado de 'shock', aunque aún hubo tiempo para ver dos acciones que tuvieron mucho peso en el resultado. El árbitro anuló un gol a Rodrygo en el 89' al considerar que Gazzaniga ya tenía el balón en su poder cuando el brasileño remató y ya en el descuento dejó al Real Madrid en inferioridad al mostrarle la segunda amarilla a Kroos.

El Girona aguantó el resultado pese a que el colegiado alargó diez minutos el partido, ya que el asedio local acabó resultando estéril.