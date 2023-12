Análisis: ni las lesiones frenan al Real Madrid

David Alaba es la última víctima de una lesión grave de rodilla, ligamento cruzado anterior, de la plantilla del Real Madrid en cuatro meses. Un dato preocupante al que no encuentran respuesta en el club pese a las muchas teorías que se barajan (mala suerte, estado del césped, los tacos de las botas, preparación física, carga de partidos…). “Es la primera vez que me pasa esto”, dice alarmado Ancelotti, que no encuentra explicación a una situación insólita que el italiano está salvando con eficacia pese a las limitaciones que merman la plantilla.

El Real Madrid acumula 122 bajas en los 23 partidos oficiales que ha disputado desde que comenzó la temporada, lo que supone una media de 5,3 jugadores por partido en la enfermería. De hecho, dos no han podido debutar, Courtois y Güler, y Militao jugó los 50 primeros minutos de la Liga para romperse la rodilla y ser baja desde entonces. Ancelotti tiene 23 jugadores en la primera plantilla, pero solo ha podido contar con una media de 17 por partido, 15 de campo, que le ha dado muy justo para utilizar los cinco cambios que tiene derecho por partido, obligándole en muchas ocasiones a poner a jugadores del filial cuando lo ha necesitado.

LAS TRES LÍNEAS MUY CASTIGADAS

De esos 23 jugadores, 13 se han lesionado y se han perdido un mínimo de dos partidos y un máximo de 23 (Courtois y Güler). Por líneas, la defensa es la más castigada con 6 lesionados de 11 incluidos los porteros. Solo Lunin, Nacho, Fran García, Lucas Vázquez y Rudiger se han librado. En el centro del campo han caído 6 de los 9 componentes: Kroos, Valverde y Brahim (se perdió un partido por problemas gastrointestinales). Se incluye a Bellingham entre los lesionados pese a que Ancelotti lo convocó, pero lo dejó en el banquillo en dos partidos tras una luxación de hombro.

Cierra la lista el ataque, con un lesionado, Vinicius, de los tres que tiene el equipo. Ante tanta adversidad, Ancelotti ha encontrado soluciones puntuales para ir tapando agujeros y con acierto, vista la trayectoria del equipo en la Liga y en la Champions. Lo normal hubiese sido que el equipo se hubiese resentido perdiendo a su portero titular y su central más consistente, pero Kepa y Lunin compiten por el puesto de Courtois, y Rudiger se ha postulado como un defensa tan solvente como Militao.

KROOS-VALVERDE Y MÁS GOLES SIN VINICIUS

En la medular, el italiano ha sabido encontrar relevo a Tchouameni y Camavinga, sus dos medios centros, poniendo a Kroos y Valverde. Están respondiendo tan bien, que provocan ahora el debate si debe mantenerlos o volver al anterior esquema con la recuperación de Tchouameni. Y en ataque, pocos se acuerdan de Vinicius cuando era indispensable. La irrupción de Brahim los goles de Bellingham y el trabajo de Joselu, con Rodrygo de guardaespaldas de todos ellos, han borrado a Vinicius del recuerdo. Sin él, el equipo marca medio gol más por partido: 3 x 2,4.

Con todo, Ancelotti cerrará la primera parte de la temporada el jueves en Vitoria, pero lo tendrá que hacer con ocho bajas. Además de Alaba, Mendy también fue sustituido al descanso del encuentro ante el Villarreal con problemas musculares. Se espera que se sume a la enfermería junto a Courtois, Militao, Carvajal, Camavinga, Güler y Vinicius. Eso sí, tras el parón de Navidades, el italiano espera recuperar a cuatro de ellos, Carvajal, Güler, Camavinga y Vinicius.