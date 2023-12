Ancelotti: “Nunca me ha pasado tener tres cruzados en cuatro meses; es increíble”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, catalogó de “increíble” el hecho de que en cuatro meses se hayan lesionado del ligamento cruzado de la rodilla izquierda el belga Thibaut Courtois, el brasileño Éder Militao y el austriaco David Alaba, que cayó en el encuentro ante el Villarreal de este domingo (4-1); y dejó abierta la posibilidad de fichar a un central en el mercado de enero.

“No he hablado con Alaba. Ha tenido una lesión del cruzado. Es una pena y estamos muy tristes por ello. Es otro jugador que cae. Nunca me ha pasado tener tres cruzados en cuatro meses, es increíble”, dijo Ancelotti en rueda de prensa.

“Lo que tiene que hacer el equipo es lo que hemos hecho ya: aguantar. Hemos hecho aún más de lo que todo el mundo pensaba. Este equipo aguanta, lucha, juega bien y tiene un compromiso extraordinario y es la única manera de reemplazar a los jugadores que han tenido lesiones importantes”, amplió.

Además, comentó que verán “en los próximos días si se puede hacer algo” en el mercado de invierno para reforzar la posición de central en la primer plantilla, con sólo el alemán Antonio Rüdiger y el español Nacho Fernández como jugadores sanos.

Una primera reacción de Ancelotti tras confirmarse minutos antes de su comparecencia la lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Alaba, sufrida durante la victoria 4-1 frente al Villarreal.

Y con estas bajas, ‘Carletto’ habló de las alternativas, sin tener en cuenta el mercado.

“Tchouaméni es la primera opción que tenemos lista, de momento. Lo hizo muy bien contra Osasuna. No pensamos de él que juegue de central, pero estamos en emergencia y él puede jugar ahí”, señaló.

Respecto a la cantera, no señaló opciones más allá de un Marvel que está lesionado y que el sábado se le vio con muletas durante el RM Castilla-Intercity (3-3).

“Marvel ha entrenado con nosotros muchas veces, pero está lesionado. De momento, estamos así. Y en Navidad veremos qué podemos hacer”, declaró.

Por otro lado, Ancelotti actualizó cómo va el proceso de recuperación de Militao. “Se está recuperando muy bien, como Courtois. Todavía no nos hemos planteado su vuelta, pero puede ser antes de final de la temporada”, comentó.