Kroos resiste al dinero de Arabia

El alemán también ha recibido una oferta mareante del fútbol árabe, pero la habría rechazado a falta de que se anuncie su renovación por el Madrid Los petrodólares están poniendo en aprietos al club madridista después de llevarse a Karim Benzema y de tocar a Luka Modric e incluso a Alaba

El dinero de Arabia Saudí irrumpe de lleno en el mercado y ha puesto su foco en el Real Madrid tocando a sus jugadores más veteranos a la vez de representativos. El último ha sido Tomi Kroos, según confirma en ‘Bild’ alemán, donde aseguran que ha recibido una oferta incluso mejor a la que han extendido a Luka Modric, aunque sin desvelar las cifras finales. El croata tiene encima de la mesa una propuesta de 100 millones de euros por dos temporadas más un plus de otros 20 millones.

Kroos, 33 años, confirmaba hace unos días que seguirá un año más en el Real Madrid después de darse casi un año de prorroga tras la oferta de ampliación recibida el año pasado. El alemán quería comprobar si era capaz de mantener el mismo nivel que en temporadas anteriores, y prefirió esperar antes de aceptar su continuidad. Hace unos días anunciaba que seguirá, lo que no se sabe es si habrá o no firmado su continuidad ya que el club no lo ha hecho oficial, como en el caso de Luka Modric

BENZEMA SE HA IDO Y MODRIC SE LO PIENSA

Kroos, como Benzema o el propio Modric, es de los que había anunciado su intención de retirarse en el Real Madrid, aunque el alemán parece que sigue caminos distintos al de sus dos compañeros. El centrocampista de Greifswald estaba dispuesto a retirarse esta temporada si no rendía a su nivel habitual y sentía que era un estorbo para su equipo, pero su respuesta ha sido inmejorable haciendo un gran final de campaña. En principio, habría rechazado la oferta al igual que sus compatriotas Goetze, del Eintracht, y Müller, del Bayern, según la información del diario alemán.

Después de la inesperada salida de Benzema, el Real Madrid estaría pendiente de que Luka Modric confirme que sigue una temporada más en el equipo. El croata se piensa la oferta que tiene del fútbol de Arabia y su continuidad está en el aire. Además, David Alaba podría tener otra oferta tentadora. El austriaco lo tendría más difícil al tener contrato con los blancos hasta 2026. A finales de mes cumplirá los 31 y es pieza básica en la defensa de Ancelotti, por lo que el club no está dispuesto a dejarle salir.