Guardiola: "¿Forzar una amarilla a Vinicius? ¿Cómo se hace?"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en una entrevista que ha concedido a Movistar +, previa al partido de este martes en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y su equipo, ha descartado que sus jugadores 'busquen' a los jugadores madridistas que está a una tarjeta amarilla de la suspensión, entre ellos el brasileño Vinicius.

Este ha sido el diálogo entre Pep Guardiola y la periodista Mónica Marchante:

Mónica Marchante: ¿Vosotros vais a jugar con la baza de los cuatro apercibidos de sanción que tiene el Real Madrid, uno de ellos Vinicius, que sabemos que es un jugador, como decimos por aquí, de mecha corta? ¿Tenéis esto en cuenta?

Pep Guardiola: ¿Cómo se hace?

Mónica Marchante: Bueno, es que podría no jugar el partido de vuelta si recibe una tarjeta amarilla...

Pep Guardiola: Ya, ¿pero cómo se hace para que no juegue el partido de vuelta? ¿Qué tenemos que hacer?

Mónica Marchante: Provocar una tarjeta amarilla.

Pep Guardiola: ¡Ah, está bien! ¡Qué se olviden! ¡Qué se olviden de esto! Intentaremos hacer un buen partido y si hay una tarjeta amarilla es porque pasa. Nunca en 13 o 14 años de entrenador he ido a mis jugadores a que hagan esto. Sé que no me van a creer pero de testimonio pongo a todos los jugadores que he entrenado.

Mónica Marchante: Nunca has dicho esto, ni lo dirás...

Pep Guardiola: No.