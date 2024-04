Kimmich. "¿El Real Madrid? No todo es suerte"

Joshua Kimmich es uno de los jugadores más importantes del Bayern de Múnich. Actuando como lateral o en el centro del campo es un futbolista indispensable para Thomas Tuchel. Este martes afronta un duelo crucial ante el Real Madrid, la ida de las semifinales de la Champions.

"Se van a enfrentar dos clubes muy grandes, será muy difícil saber donde estará la clave. El Madrid tiene experiencia y calidad. Sabemos que hace dos años la ganaron. ¿Revancha por las tres últimas eliminaciones? Los dos equipos han cambiado mucho. No sé si Modric y Kroos estaban, así que no creo que haya revancha", explicó el internacional alemán sobre el partido.

Uno de los peligros del Real Madrid es Vinicius, a quien podría tener que marcar Kimmich. "Vinicius es uno de los mejores jugadores de Europa, hay que trabajar como equipo para frenarle, es muy peligroso y muy rápido. Hay que defender como equipo", dijo, elogiando también a Kroos: "Le conozco muy bien de la selección. Da seguridad, control, dominio del juego. Se puede aprender mucho de él porque tiene mucha experiencia".

El Bayern afronta el partido con un ambiente enrarecido por las disputas entre Tuchel, que no seguirá en el cargo, y parte de la directiva. "Nosotros estamos muy centrados en el partido y no en eso, no podemos influir en eso. Estamos centrados en el partido porque no ha sido una buena temporada para nosotros en la Bundesliga. En la Champions estamos jugando mejor y el partido contra el Real Madrid es especial. Un partido que emocionará a todas las personas a les que guste el fútbol".

Partido especial contra el rey de la Champions. Kimmich no cree que todo sea suerte en el Real Madrid. "Quizá un poco de suerte han tenido, pero hace dos años, cuando ganaron la Champions siempre remontando partidos, no se puede hablar solo de suerte. Tienen confianza en sus puntos fuertes y siempre saben marcar en los últimos minutos".