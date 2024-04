Tuchel: "Vamos a hacer una alineación como si fuera una final"

Bayern de Múnich y Real Madrid se enfrentan este martes (21:00 horas) en el Allianz Arena en un encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League. Esta mañana, en la previa del encuentro, Joshua Kimmich y Thomas Tuchel han comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

"Yo creo que es un partidazo, no hay ninguna duda. Son unas semifinales increíbles, no sé si es el mejor partido o no, pero quizás sí. Tenemos mucha ilusión. Es como si fuera una final. Mañana lo es. Vamos a hacer una alineación, como si fuera la de una final. No vamos a pensar en que habrá otro partido de vuelta, porque mañana puede pasar cualquier cosa. Quiero preparar mi equipo como si este fuese el último, para darlo todo en estos 90 minutos y ganar el partido de mañana. Así llegamos en las mejores condiciones en el partido de vuelta. Si ganamos estaríamos contentos. Nuestro objetivo es estar en Wembley. Llegar tan lejos nos ha dado confianza, hemos ganado al Arsenal que está en la cima de la Premier. Ahora nos toca el Madrid en semifinales, un paso muy importante, queremos seguir y llegar a la final. Tenemos muchas ganas, nos centramos completamente en esta competición", ha explicado Thomas Tuchel.

Son varios los futbolistas del Bayern de Múnich que son duda para este partido: De Ligt, Upamecano, Musiala, Sané, Gnabry... Son algunos de los futbolistas, cuya presencia en el Allianz Arena no está garantizada. "De Ligt y Upamecano van a estar en el entrenamiento. Vamos a hacer las últimas pruebas y no sabremos hasta que termine el entrenamiento, igual que con Musiala", ha comentado el técnico alemán.

Ancelotti y Bellingham

Dos de los nombres en los que se han centrado los periodistas han sido Carlo Ancelotti y Jude Bellingham. Tuchel se ha rendido ante el entrenador italiano. "La experiencia ayuda, Carlo es una leyenda como jugador y entrenador. Siempre es muy simpático y humilde. Le tenemos que agradecer y se merece estar en estas semifinales. Cuando juegas con el Madrid juegas con un mito, así que nos prepararemos bien tácticamente. Todos estamos ilusionados", ha explicado.

Sobre el '5' del Real Madrid, Tuchel ha argumentado lo siguiente: "A mí no me gusta hacer ránkings de mejores jugadores. Jude ha mejorado mucho, tiene mucha personalidad y cuando juegas para un club tan grande juegas para eso. Lo maneja muy bien y tenemos que encontrar soluciones contra él. El Madrid tiene un sistema claro, y Bellingham juega en una nueva posición. Es un poco diferente y es cuestión de adaptación. Tienen un sistema muy automatizado, así que es mérito de Ancelotti".

Tuchel, por último, ha hecho un llamamiento a la afición para que llene el Allianz Arena: "Necesitamos a todos los aficionados, para que nos apoyen en situaciones difíciles. En todo momento los necesitamos para poder aguantar las fases en las que los jugadores deban encontrar el ritmo. Tenemos que crear un ambiente increíble, mejor aún del que vivimos contra el Arsenal".