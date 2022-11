El Comité de Competición abre expediente a Ancelotti por sus declaraciones contra Melero López

El técnico italiano se enfrenta a un castigo de hasta cuatro partidos El Real Madrid tiene un plazo de 10 días para presentar alegaciones

El Comité de Competición ha decidido abrir expediente a Carlo Ancelotti por sus declaraciones contra Melero López en las que aseguraba que se había "inventado" el penalti por mano de Asensio ante el Girona. El Real Madrid empató a uno en el Santiago Bernabéu ante el conjunto de Míchel. Stuani igualó el tanto de Vinicius desde los once metros.

El conjunto blanco tiene un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Ancelotti declaró tras el partido lo siguiente: "No me gusta hablar de los árbitros. La primera situación es bastante clara, no es penalti porque no coge el balón con la mano. La mano izquierda está en una posición rara, pero no toca el balón con la mano. Se lo han inventado".

También habló de un gol -bien anulado- a Rodrygo que habría supuesto el 2-1 favorable al Madrid: "En el gol de Rodrygo la regla es bastante clara. No había un total control pero se puede opinar y no lo voy a discutir. Lo que me sorprende es el penalti, ha llegado en un momento importante del partido porque nos ha costado marcar. Estaba encarrilado pero después del penalti dos puntos menos en la tabla".

El Comité de Integridad de la RFEF trasladó al Comité de Competición la queja del Comité Técnico de Árbitros para que sancione al técnico italiano con entre dos y cuatros encuentros por sus palabras. El caso no se resolverá hasta después el Mundial de Qatar, por lo que Ancelotti podrá dirigir al Madrid en los últimos dos compromisos antes de la cita, ante el Rayo Vallecano y el Cádiz.