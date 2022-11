Ancelotti: "Es pronto para decir que el fútbol español está en crisis"

El técnico del Real Madrid ha valorado la eliminación prematura de Sevilla, Atlético y Barça Su equipo necesita ganar al Celtic en el Bernabéu para asegurarse el liderato de grupo

El Real Madrid se ha quedado como único superviviente español en la Champions League. Eliminados Barça, Sevilla y Atlético, el club blanco aún tiene que conseguir la victoria mañana ante el Celtic para amarrar la primera posición. La clasificación sí la tiene asegurada. Carlo Ancelotti, técnico blanco que ha sido noticia estos últimos días por sus críticas al árbitro del duelo ante el Girona, ha comparecido en rueda de prensa.

"Este tema tengo que aclararlo. Lo que está claro es que me han denunciado por lo que he dicho. Tengo que explicar. Penalti inventado en Italia significa que han pitado un penalti que no era. No entra la mala fe ni la acusación a un árbitro. Nunca he faltado el respeto a un árbitro. Intento respetar a todo el mundo, pero me pueden suspender, me pueden dar cuatro partidos. He estado 1.200, si falto cuatro no pasa nada", ha comentado respecto a toda la controversia generada.

Sobre el duelo ante el Celtic y si podrá recuperar a alguno de los lesionados, 'Carletto' ha comentado que "Tchouaméni no estará disponible para mañana. Benzema está haciendo entrenamiento ahora, si tiene buenas sensaciones estará. Tendré que elegir si empezará de inicio o jugará una parte".

EL CELTIC

Acerca de cómo llegará el rival, sin opciones de clasificación ya, el entrenador italiano asegura que "es un partido importante, lo sabemos. El objetivo es ser primeros de grupo. Jugamos contra un equipo intenso. Estamos bien preparados y tenemos ganas de volver a mostrar nuestro mejor nivel. Hay todas las condiciones para hacerlo. Volvemos a nuestro estadio, noche de Champions. Seremos capaces de sacar lo mejor".

Sin españoles en Champions y preguntado sobre el nivel de la Liga, Carlo opina que "nadie duerme bien cuando su equipo importante se queda fuera de la Champions. Se puede decir que el fútbol español ha perdido crédito en Europa. Pero puede pasar que el fútbol español acabe con una Europa League y una Champions. Hay que esperar para decir".