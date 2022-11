Ancelotti se defiende: "Nunca he faltado el respeto a un árbitro, pero para mí no era penalti"

El entrenador habló en la previa del partido de Champions ante el Celtic de su posible castigo La sanción a Ancelotti tras 'rajar' del arbitraje ante el Girona podría ir entre los 4 y los 12 partidos

En la previa del último partido de la fase de grupos de la Champions League que disputarán mañana (21:00h) Real Madrid y Celtic, todos los focos están puestos sobre el entrenador blanco, un Carlo Ancelotti cuya 'rajada' por el arbitraje tras el último partido liguero ante el Girona, todavía retumba.

Tras afirmar literalmente que el colegiado Melero López "se había inventado" un penalti por manos de Marco Asensio, el departamento de integridad de la Real Federación Española de Fútbol anunció que denunciaba al entrenador del Real Madrid por sus palabras. La sanción por dichas declaraciones podría situarse entre cuatro y doce partidos, en una resolución que se debería conocer en las próximas horas.

LA DEFENSA DE ANCELOTTI ANTE LA POSIBLE SANCIÓN POR SU 'RAJADA'

"Está claro que me han denunciado por lo que he dicho. En Italia, penalti inventado significa que han pitado un penalti que no es, no entra la mala fe en lo que dije ni la acusación a un árbitro. Nunca he faltado ni faltaré el respeto al árbitro. Intento respetar a todo el mundo, pero si me suspenden cuatro partidos, no pasa nada, llevo más de 1.200 partidos. Sigo sin saber si era penalti, para mí no lo era por lo que nos han explicado a principio de temporada. No sé si han cambiado la regla, tendrían que decirlo. Si no ha cambiado, deberían decir que es un error y ya está, nadie es infalible. Entiendo la regla que nos han explicado a principio de temporada, no soy tonto".