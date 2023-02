El 'canterano de la discordia' da un paso más con el Real Madrid

El fichaje de Jesús Fortea por los blancos escenificó la ruptura del pacto de no agresión entre ambos clubes El lateral derecho jugó sus primeros minutos ante el Rayo Alcobendas con tan solo 15 años

Jesús Fortea fichó por el Real Madrid el pasado 7 de junio tras haber pasado tres temporadas en la cantera del Atlético. Su fichaje certificó el cambio en las relaciones entre los dos clubs más grandes de la capital española: el pacto de no agresión se rompió.

Fortea, que juega en la posición de lateral derecho y tiene ficha del Cadete A, debutó con el Juvenil A ante el Rayo Alcobendas horas antes del derbi madrileño de LaLiga. Con tan solo 15 años, el valenciano jugó sus primeros minutos con el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

El ex del Atlético ingresó al terreno de juego en el minuto 60 del partido y los blancos consiguieron la victoria por 3-0. Desde su ingreso en La Fábrica, Fortea ha estado en la dinámica del Juvenil B de categoría Nacional. El Real Madrid tiene una joya en su cantera y su debut con el Juvenil A ha confirmado la gran progresión que ha tenido desde su fichaje por los blancos.

El pacto entre Atlético y Real Madrid para no ficharse jugadores de la cantera directamente llegó a su fin con Fortea, internacional Sub-17, que no será el último que cambie de colores en los próximos tiempos. Según 'As', el club merengue tiene en su agenda a varias promesas rojiblancas y no dudará en tantearlas.