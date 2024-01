La bula de Bellingham calienta el debate

La polémica arbitral está al orden del día en cualquier momento y en cualquier partido. Algo está fallando en el fútbol español cuando la unificación de criterios de los colegiados no aparece por ninguna parte. Para unos una cosa es falta y para otros no, como los penaltis, las manos, los agarraones, e incluso las frases despectivas a los colegiados cuando sus decisiones desquician a los futbolistas, una situación que ha generado un fuerte debate en las redes.

Esta puede ser la situación que ha vivido el jugador del Getafe Greenwood, que vio la tarjeta roja en el partido ante el Rayo Vallecano cuando fue objeto de una posible falta y Figueroa Vázquez la pasó por alto. Según recogió en el acta, fue por decirle "f.. you", cuya traducción es "que te jodan” en español. El Getafe defiende que dijo “f.. sake”, que significaría un “no me jodas” en castellano.

FIGUEROA VÁZQUEZ, RETRATADO

El mismo árbitro, quedó retratado con Bellingham cuando el inglés protestó una falta que el colegiado consideró que no lo era. El inglés tenía tarjeta amarilla y tras pedir la falta y ver que sería peor protestar, pidió apoyo a las gradas levantando y bajando los brazos. El colegiado sevillano se quedó mirando el gesto y en lugar de mostrarle la segunda amarilla reaccionó amenazando al jugador un par de veces para no expulsarlo: “Ten cuidado conmigo”.

Peor fue la reacción de González Fuertes en el partido contra el Granada, con un arbitraje que desesperó a Bellingham y a todos sus compañeros. Jude perdió los papeles en un momento del partido cuando el colegiado consideró que no fue penalti la entrada que le hizo Ignasi Miquel. Según ‘Planeta Real Madrid’, el inglés le soltó al árbitro asturiano un “eres estúpido” que pasó por alto, aunque sea una expresión que no necesita traducción.

EL QUE MÁS FALTAS RECIBE DE LA LIGA

Bellingham ha entrado con el pie derecho en el Real Madrid para convertirse en una de sus estrellas en menos de seis meses. Su fútbol y sus goles están marcando el paso del equipo blanco y los rivales ya se esmeran en pararlo como sea, e incluso los entrenadores ya diseñan jaulas para no recibir sus zarpazos como reconoció el técnico del Mallorca Javier Aguirre: “Con la línea de cinco no estuvo cómodo, no encontró espacios. Con tres centrales te proteges más a las espaldas de los centrales”.

Pero lo cierto es que el inglés ya es el jugador que más faltas recibe de la Liga sin que piten algunas de las que reclama por las buenas o por las malas. Una situación que le lleva al límite para perder los papeles, aunque su aureola intimida a los colegiados que prefieren amenazarle, como Figueroa Vázquez, o hacer oídos sordos a sus comentarios, como González Fuertes.