El Real Madrid denuncia "persecución arbitral" contra Bellingham

El Real Madrid vuelve a la carga. Lo hace, de nuevo, a través de su canal de televisión, con el que suele realizar críticas preventivas a los colegiados designados para los partidos del conjunto de Ancelotti. En esta ocasión, sin embargo, RMTV no ha querido dejar pasar la oportunidad de denunciar un supuesto comportamiento inapropiado de Figueroa Vázquez, árbitro del Real Madrid-Villarreal.

Este aparato de difusión madridista no habla de la falta previa en el gol de Bellingham del jugador inglés a Capoue, ni en los dos pisotones de Lucas Vázquez a Baena que acaban lesionando al jugador del Villarreal, como tampoco al placaje con el brazo de Rüdiger a Ilias Akhomach. Sí hace incapié en una supuesta "persecución arbitral contra Bellingham". Sin Vinicius, parece que ahora el afectado por el mal hacer de los colegiados es Jude.

Hablan de "actitud autoritaria y soberbia" y de "un tono amenazante, prepotente y chulesco" porque el colegiado se dirigió al futbolista diciéndole: "Ten cuidad". ¿La razón? Una supuesta falta no señalada de Capoue a Bellingham que Figueroa Vázquez no señala y que el inglés protesta animando al público del Bernabéu a hacer lo mismo, lo que, obviamente, no acabó de gustar al árbitro.