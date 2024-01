Del "fuck you" al "fuck sake" de Greenwood y Figueroa Vázquez

Bordalás y el Getafe estrenaron el 2024 muy caldeados con el arbitraje. Tras caer derrotados ante el Rayo Vallecano por 0-2, el club azulón se marchó del campo sin entender las decisiones arbitrales de Figueroa Vázquez, que fue el responsable de que el Getafe terminara el partido con tan solo 8 jugadores: Latasa, Greenwood y Damián Suárez vieron la tarjeta roja por acciones de juego o bien por protestas. Pero en el caso de Mason, el acta arbitral afirma que el jugador inglés insultó al árbitro "f*ck you", mientras que Bordalás afirma que las palabras se malinterpretaron.

Figueroa no tuvo piedad

Las tres rojas condicionaron enormemente el partido. El Getafe se frustró tras la expulsión de Latasa por un braceo en campo rival. Era tan solo el minuto 40 de partido y el club azulón ya había perdido a una figura de ataque. Era el primero en caer de los tres.

El Rayo logró los dos goles de la victoria con solo un hombre de superioridad, pero la diferencia en el juego fue clara. Tras la reanudación del partido, Camello hizo el segundo tanto y el encuentro se empezó a calentar. Greenwood sufrió una nueva falta por parte de la defensa rayista y el inglés se desquició. Así se lo hizo saber a Figueroa Vázquez, al que enumeró todas las infracciones que había cometido el rival sobre él: uno, dos, tres y cuatro. Después, se dirigió al árbitro diciendo "¡Fuck you!", según el acta y que se tradujo en la segunda roja de la tarde.

En el vestuario, según informa 'Carrusel Deportivo', reconoció a sus compañeros que dijo "f*ck sake", una forma de acortar "for f*ck sake", que significa justamente lo que relató su técnico o "por el amor de Dios". Bordalás, sin embargo, aclaró los hechos en rueda de prensa:

"Greenwood es un buen chico, no domina el castellano y ha dicho: 'No me jodas'. Llevaban haciéndole falta y él no ha insultado a nadie. Es un comentario. Ha sido exagerado, muy riguroso, incluso lo de Latasa". El colegiado también reflejó que, en su marcha hacia el túnel, "se lleva el dedo a la sien haciendo un gesto reiterado en señal de disconformidad con la decisión tomada", se lamentaba Bordalás.

Desquicio en la grada

El público, durante el duelo, se tomó las expulsiones con humor "otra, otra". Y justo después, Damián Suárez, expulsado. El uruguayo vio la roja directa "por dirigirse al árbitro asistente Nº1 de la siguiente forma: ¡La concha de tu madre!", según el acta.

Aunque el uruguayo no dejó a sus compañeros con ocho futbolistas, porque le sacaron roja tras haber sido sustituido.

El Rayo piensa lo contrario

Francisco, a diferencia de la afición del Getafe, lo tiene claro: "No tiene nada que ver el árbitro en el resultado. Latasa saca el codo y es clarísima. Y lo que le hayan dicho al árbitro… algo habrá tenido que entender. Nosotros hemos cambiado a dos jugadores con tarjeta al descanso". Y, de hecho, felicita a sus jugadores por su gestión: "La expulsión de Latasa es clara. A partir de ahí ellos han protestado mucho y mis jugadores lo han interpretado bien y no se han metido en polémicas".

Y Bordalás, en rueda de prensa, se mordió la lengua: "No voy a opinar. Todo el mundo ha visto el partido, que cada uno opine. Estamos frustrados, con impotencia. Hoy no hemos tenido protagonismo y no voy a quitárselo a nadie. El equipo estaba abatido", afirma el técnico azulón.

La única buena noticia del encuentro fue el retorno de Enes Ünal, que volvió de lesión tras siete meses de ausencia.