Bellingham repasa sus primeros seis meses en el Real Madrid

Jude Bellingham ha irrumpido con fuerza en la Liga EA Sports. El Real Madrid pagó 103 millones que pueden alcanzar los 143 sumando las variables y el inglés está respondiendo a ese esfuerzo económico con un rendimiento sobresaliente. Con 17 goles y cinco asistencias en 21 partidos, el ex del Borussia Dortmund está superando todas las expectativas.

El inglés ha elevado su valor de mercado hasta los 180 millones, lo que le sitúa como el segundo futbolista de mayor valor en toda la historia, sólo superado por un Kylian Mbappé que el verano de 2017, cuando se concretó su fichaje por el PSG, alcanzó los 200 'kilos'.

Bellingham ha analizado sus primeros seis meses en el Santiago Bernabéu en el documental 'Universo Real Madrid: United Kingdom' que emitirá este lunes 1 de enero el club blanco a través de su plataforma 'RM Play'.

En este documental, el centrocampista inglés se muestra feliz del recibimiento que le han deparado los seguidores del Real Madrid y esperanzado en poder levantar su primer título vestido de blanco: "Es muy bueno sentir el cariño de los aficionados. Es la primera vez para mí y estoy muy agradecido. Para el 2024 pido muchos títulos, goles y ayudar al equipo a ganar partido. Y disfrutar de ser jugador del Real Madrid".

Bellingham se considera "privilegiado" por militar en el conjunto merengue: "Me siento muy honrado. No muchos jugadores tiene la oportunidad de jugar en un club tan grande. Tienes que estar a un cierto nivel en términos de calidad y mentalidad y que te den esa responsabilidad me parece un privilegio. El objetivo cuando llega al Real Madrid es ganar todos los trofeos varias veces".

El centrocampista inglés aspira a hacer historia en el Real Madrid: "Siempre se asocian con los grandes títulos los grandes jugadores, los grandes momentos. Y tú quieres añadirte a esa historia".