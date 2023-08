Bono, un candidato con asterisco

El portero marroquí llegaría al Real Madrid con un gran 'hándicap' que le impediría disputar hasta 13 partidos oficiales Bono es una de las opciones que valora el equipo madridista para reforzar la portería tras la lesión de Courtois

La lesión de Thiabut Courtois ha hecho saltar todas las alarmas en el Real Madrid. El portero belga ha sufrido una lesión de gravedad en el entrenamiento con su equipo que lo apartará de los terrenos de juego durante prácticamente toda la temporada. La búsqueda de un sustituto ha empezado.

El guardameta del Real Madrid ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a escasos días del inicio de la competición. El jugador pasará por el quirófano en los próximos días, aunque se espera que Ancelotti no pueda contar con el portero durante esta temporada.

La situación inesperada ha hecho saltar todas las alarmas en el Real Madrid. El equipo madridista apostará por el fichaje de un guardameta de garantías que pueda relevar al belga durante los próximos meses. Lunin parece que no es una opción hoy en día, por lo que el club irá a por un portero en esta recta final de mercado.

Yassine Bono se ha convertido en el favorito en la carrera para relevar a Courtois esta temporada. El portero marroquí es un seguro bajo palos, uno de los mejores porteros del mundo que gusta mucho en el Real Madrid... aunque su fichaje tiene muchos asteriscos.

El precio y la Copa África, contratiempos en su fichaje

El primero de todos es su precio. El Sevilla pediría un mínimo de 20-25 millones, según informa el Diario AS, por el guardameta. El equipo andaluz no está dispuesto a dejar marchar a su portero a un rival directo por un precio que no sea suficiente para la entidad.

El otro gran problema que tendría la llegada de Bono al Bernabéu sería la disputa de la Copa África de Naciones. El portero jugará la competición con Marruecos del 13 de enero hasta al 11 de febrero, siempre que su selección avance de rondas progresivamente. En el caso de que fichase por el Bernabéu, se perdería hasta un máximo de 13 partidos con el Madrid, incluídos encuentros de Liga, rondas de Copa del Rey y la Supercopa de España.

La ausencia del portero a mitad de temporada es una circumstancia que se está valorando en las oficinas madridistas. Bono es el favorito bajo palos, aunque la disputa de la Copa África supone un contratiempo mayúsculo para un equipo que aspira a competir por todos los títulos. La carrera por la portería del Real Madrid ha empezado.