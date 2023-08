El Madrid arranca la Liga sin el portero y el goleador que sujetaban al equipo de Ancelotti

Primero se fue Benzema por sorpresa y ahora la lesión de Courtois deja al italiano sin dos piezas clave: el que las para y el que las mete El cuestionado Lunin es el relevo obligado del belga mientras que el dorsal ‘9’ sigue sin dueño en un equipo con solo tres delanteros de oficio

La grave lesión de Courtois es la peor noticia posible para el Real Madrid en vísperas del comienzo oficial de la temporada. La ausencia del portero belga se suma a la fuga inesperada de Benzema, que ha dejado al equipo de Ancelotti sin su nueve titular. El italiano ha perdido a dos piezas clave para el curso que comienza: el que las para, Courtois, y el que las mete, Benzema. Los dos han sido claves para el equipo blanco en las tres últimas temporadas y sus ausencias dejan huérfano al equipo en las dos posiciones más decisivas de cualquier conjunto.

Tanto Courtois como Benzema han dado muchos puntos y victorias al equipo blanco con actuaciones estelares. El belga dejó en la retina del madridismo su antológica actuación en la final de París ante el Liverpool, con paradas imposibles, en una temporada en la que sus actuaciones salvaron al equipo para llevarlo a lo más alto en Europa y en España. El francés era el motor ofensivo de los blancos. Además de sus goles, muchos de ellos definitivos, era el encargado de agitar el ataque con su clase y su visión sobre el que se apoyaban sus compañeros.

SIN SUSTITUTOS

Dos jugadores insustituibles que los blancos pierden sin relevos de garantías. El cuestionado Lunin es el sustituto obligado de Courtois en este arranque de temporada. La falta de confianza en sus condiciones lo desvela que el club busca portero de urgencia ya no para reforzar el puesto, sino para ser titular por delante del ucranio. Lunin no se ha ganado la confianza del técnico, opinión compartida desde el club. Tiene condiciones, pero le acusan de falta de carácter, de seguridad en sí mismo, esa que no le han dado ni se ha ganado en las cinco temporadas que lleva en el equipo.

En cuanto a Benzema, el agujero que ha dejado es tan profundo que su dorsal sigue sin dueño. Han fichado a Joselu, uno de los mejores delanteros centros nacionales, pero más como segundo recurso que como relevo directo del francés. El Madrid necesita un goleador y más con un ataque en el que solo figuran tres delanteros de oficio como son Vinicius, Rodrygo y el propio Joselu. A los demás pueden disfrazarlos de delanteros, pero ninguno lo es de carrera. Que nieguen la posibilidad de fichar a Mbappé solo va en contra de sus propias necesidades para potenciar la línea más desequilibrante del equipo.