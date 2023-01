Benzema y Modric se suman al enigma de Kroos y Asensio

La afición blanca alarmada por la situación del francés y del croata, que el entorno blanco daba por hecho pero que el club no oficializa El alemán alarga su respuesta a la oferta de renovación, y el club no mueve ficha con el balear que espera una propuesta al alza

Siete jugadores del Real Madrid terminan contrato el 30 de junio y ya pueden negociar libremente su fichaje por otros clubes. De esos siete futbolistas, cuatro llaman poderosamente la atención, tres titulares como son Benzema, Modric y Kroos, a los que se suma Asensio, que sin ser titular es un jugador que puede marcar diferencias. Mariano no seguirá, Nacho tiene una oferta para seguir y se lo sigue pensando, mientras que la continuidad de Ceballos va a depender de su rendimiento en los próximos meses.

El entorno madridista lleva anunciado la renovación de Benzema y Modric desde el verano. El primero puede haber sellado su continuidad si es cierto que en su contrato figura una cláusula de renovación automática en caso de ganar el Balón de Oro. Una información que el club no acaba de confirmar y tampoco hace oficial que seguirá un año más. La situación del croata es similar. Su renovación dependía de su rendimiento (37 años) y no puede ser mejor a pesar de que Ancelotti lo dosifica y de que se sigue desgastando con su selección, a la que no piensa renunciar como han hecho Kroos, 32 años, y Benzema, 35.

CANTOS DE SIRENA SIN CONCRETAR

La afición madridista empieza a impacientarse al no saber qué va a pasar con el futuro de esos cuatro jugadores. Piezas importante en el engranaje del equipo de Ancelotti cuya continuidad sigue en el aire pese a los cantos de sirena que no acaban de concretarse. De Kroos se esperaba una respuesta a primeros de año, que el alemán ha alargado a febrero y ya se habla de marzo. La salida del alemán supondría un trastorno importante para un equipo al que da equilibrio desde la atalaya organizativa que ocupa en la medular.

El futuro de Asensio tampoco se ha definido porque el club no mueve ficha ofreciéndole un contrato que mejore el actual. Mientras que lo de Benzema y Modric empieza a alarmar por no hacerse oficial cuando lleva meses asegurándose que ya hay acuerdo. En los otros tres casos, Nacho y Ceballos son dos jugadores indiscutibles en su rol dentro del equipo, aunque diferentes. El canterano no tiene nada que demostrar, mientras que el andaluz está loco por hacerlo, pero para conseguirlo necesita continuidad. Y con Mariano no cuenta nadie.