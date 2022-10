El Real Madrid valorará hacer una oferta a Asensio tras el Mundial

Acaba contrato en junio y el club no le ha hecho ninguna propuesta ante su intención de irse cuando fichó a Mendes Ha pasado de ser titular a suplente fijo pese a que Ancelotti asegura que sigue siendo un jugador de su confianza

El futuro de Marco Asensio sigue en el aire. El jugador balear acaba contrato el 30 de junio y el Real Madrid no le ha hecho ninguna oferta de renovación. El principal motivo ha sido que el delantero mostró su intención de irse el verano pasado fichando al intermediario Jorge Mendes para que le buscara un destino de nivel que le ofreciera lo que pedía: dinero y protagonismo deportivo. Pero no encontró un equipo con aspiraciones y al final decidió cumplir el año que le queda a la espera de acontecimientos.

Nadie cuestiona la calidad que atesora Asensio (26 años), pero sí su aportación al juego del equipo. Ancelotti confió en sus cualidades cuando llegó al banquillo la temporada pasada siendo titular durante la primera parte del curso. Sin embargo, fue perdiendo protagonismo con el paso de los partidos ante el empuje de Rodrygo y, sobre todo, de Valverde que acabaron compitiendo entre sí por el puesto relegando al balear.

JUGADOR NÚMERO 20 DE 23: SUPLENTE FIJO

Esta temporada Asensio tiene presencia en muchos partidos, pero como suplente. Ha participado en 10 encuentros de los 15 de su equipo, pero todos saliendo del banquillo. Ocupa el puesto 20 de la plantilla en minutos disputados (116’), solo supera a Mariano (12’), y a Odriozola y Vallejo que aún no han jugado ni un minuto. Es el último recurso del italiano, incluso por detrás de Hazard (215’). Asensio ha aprovechado esos pocos minutos marcando dos goles, el último este miércoles en campo del Elche.

A pesar de todo, el Real Madrid no le ha cerrado la puerta. “Después del Mundial hablaremos de su posición contractual”, aseguró Ancelotti, que reconocía que jugaba poco pero que le dará más minutos en los próximos partidos. “Los temas de contrato no los hemos hablado porque Marco es un jugador de mi confianza”, agregaba el italiano, que avala la continuidad del balear, aunque sabe que si el club le hace una oferta no mejorará demasiado las condiciones contractuales que tiene en la actualidad