Ancelotti: “Respeto al Girona, pero el partido no será determinante para la Liga”

“Respeto al Girona” es el mensaje de Ancelotti ante el partido que decidirá el líder de la Liga, pero que “no será determinante”. Bromeó sobre la pancarta que el Girona colgó en una fachada de Madrid que demuestra “la ilusión que tienen y el dinero para hacerlo”. Confirmó que Vinicius “está bien” y que Rudiger “pasará una última prueba antes del partido” para saber si está en condiciones de jugar. No le hace gracia la tarjeta azul que prepara FIFA porque es partidario de “simplificar el reglamento”. Cree capaz a Kroos de jubilarse dentro de cuatro meses “porque tiene huevos” para hacerlo, aseguró que monitorizan a Miguel Gutiérrez y que en verano se sabrá qué deciden y que no creen en la mala suerte por aquello de las lesiones porque sería “bajar los brazos”.

“El partido ante el Girona será muy exigente. Es el mejor equipo de la Liga junto al Real Madrid. Será difícil y lo afrontamos con respeto”, decía del rival que visita este sábado el Bernabéu. ‘Cuando el currículo no lo es todo’ es el lema que el Girona colgó en la fachada de un edificio de Madrid: “Demuestra que la ilusión que tienen es grande, que están motivados por estar cerca de nosotros y que si ganan lideran la Liga. Además, tienen el dinero para alquilar un espacio que en Madrid no es nada barato”.

“EL FÚTBOL ES DE LOS FUTBOLISTAS”

“El que gane tomará ventaja, pero la Liga sigue siendo muy larga. No va a decidir nada, se decidirá en los próximos meses, pero el que gane si tomará ventaja. El que se llegue a los 80 puntos estará más cerca de ganarla”, opina el italiano, que cree que los árbitros deberían mostrar “más compresión considerando el contexto en el que están los entrenadores. Con un poco más de comprensión, Michel se hubiese sentado en el banquillo”. El que no esté tampoco lo considera importante: “El futbol es de los jugadores, la presencia del entrenador da confianza al equipo, pero no creo que sea determinante”.

Al italiano no le gusta que instauren la tarjeta azul con expulsiones temporales: “La idea general debería simplificar lo más posible el reglamento, no sé si esto lo simplifica para los árbitros, pero el reglamento cada año es más complicado”. Y sobre si cree en la mala suerte, dijo que no: “Si crees en eso es que bajas los brazos y no los hemos bajado en ningún momento. Al contrario, ha sido una oportunidad para mostrar el fuerte compromiso y motivación que tiene esta plantilla”.

LA SEQUÍA DE RODRYGO Y EL GATO

“Rudiger se ha entrenado con buenas sensaciones. Le haremos otra prueba y si está a tope jugará, de lo contrario no arriesgaremos. Lo que cuenta es la sensación del jugador porque la zona del cuerpo no tiene riesgos”, aseguró el italiano que informó que “Vinicius está bien” y Nacho “ya trabaja y estará al martes” para el partido de la Champions ante el Leipzig. Preguntado si ve capaz a Kroos de retirarse dentro de cuatro meses, dijo: “¿Que qué pienso? Que lo puede hacer porque tiene carácter y tiene huevos. Tomará la decisión de la mejor manera en el tiempo justo”.

Por último, ironizó cuando le preguntaron si han llegado bien a febrero, un mes clave de la temporada. “Primero dijeron que sería enero y aguamos bien. En febrero vuelve la Champions y va a ser también importante. Llegamos bien con la emergencia del central, pero cuando vuelva Rudiger la emergencia se acabó”. Por último, aseguró que no da consejos a Rodrygo por su sequía goleadora y puso un símil: “Me enseñaron que cuando te dicen que pienses en todos los demás animales menos en el gato, acabas pensando solo en el gato. No le puedo decir que no piense en el gol, nunca he hablado con él de los goles que no marca”.