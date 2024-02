El PSG le ofrece una astronómica oferta a Mbappé para que renueve y no vaya al Madrid

El PSG va con todo para retener a Killyan Mbappé. A pesar de los últimos rumores que colocaban ya al delantero francés en el Madrid, el club parisino no arroja la toalla y ha realizado una última oferta astronómica para convencer al futbolista. Según 'Le Parisien', el PSG estaría dispuesto a pagarle 80 millones netos por temporada en un contrato de dos años y con premios a parte en función del rendimiento individual y colectivo. Creen que aún están en la lucha y que el jugador no ha tomado una decisión.

Ya es una cuestión de orgullo, por lo que el PSG se ha centrado en intentar que Mbappé no vaya al Madrid, como mínimo, en los dos próximos años. La estrategia actual de los parisinos pasan por volver a firmar un contrato que no le ate de por vida al club para que dentro de dos temporadas pueda volver a salir sin compromiso alguno y con la carta de libertad. Sería el jugador mejor pagado en Europa con mucha diferencia, ya que a parte del salario, Mbappé tendría premios y contratos publicitarios garantizados por Qatar.

La diferencia económica con el Madrid es grande. Porque, a pesar de que los blancos están dispuestos a pagar una prima de fichaje abultada si llega con la carta de libertad, las cifras del contrato del PSG con Mbappé más que duplicarían lo que le ofrece al Madrid. Otra cosa es si deportivamente al jugador le interesa seguir en el proyecto parisino para aspirar o no ganarlo todo. Hace unos días cundía el pesimismo en el PSG, pero ahora no está todo tan claro.

La decisión de Mbappé podría ser inminente. De hecho, quería comunicarla de forma interna antes de los octavos de final de la Champions, pero por ahora no se ha pronunciado de una forma tajante. Todo está abierto y eso al Madrid le preocupa, ya que creían que su fichaje estaba prácticamente cerrado. Florentino Pérez no quiere lanzar las campanas al vuelo porque Mbappé ya le dejó tirado hace dos años cuando le dio el OK para fichar, pero acabó renovando por el PSG a última hora.