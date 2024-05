Belén Rueda se sincera sobre la trágica muerte de su hija

'A solas con...', el podcast de Vicky Martín Berrocal se ha convertido en uno de los más conocidos, ya que la socialité conversa con algunos de sus mejores amigos, que a la vez, son personas influyentes.

La última invitada ha sido Belén Rueda, que se ha abierto y ha respondido a todas las preguntas sin ningún tipo de tapujos. A lo largo de 55 minutos, han tratado su carrera profesional, sus problemas personales y diferentes aspectos de la vida.

En este, la actriz se ha sincerado y ha desvelado que en el año 1997 perdió a su hija María, cuando tenía tan solo once meses de vida, ya que falleció por una cardiopatía: "Pasas por fases. Al principio es negación absoluta de que eso haya ocurrido, tienes la sensación cada día que te levantas de que va a estar, de que no puede ser verdad. Te enfadas y tienes mucha rabia contra todo el mundo en general, piensas que es injusto porque no es natural".

Belén ha explicado que una de las cosas que más le costó fue decírselo a su hija Belén, ya que en el momento tenía 3 años: "El 'nunca volverá' no les sirve, al día siguiente te preguntan dónde está. Entonces te das cuenta más profundamente de la injusticia de algo así. Piensan que les va a ocurrir a ellos también y tienen ansiedad de que los abandones. Porque ellos lo interpretan como un abandono".

La actriz ha comentado que la clave en este proceso es la comunicación: "El duelo hay que pasarlo, y la única forma de pasar el duelo es hablándolo. De verdad, no hay otra. El dolor tienes que llorarlo, pensarlo, tener rabia, otros días ilusión... Pero hay una frase muy bonita que leí: 'Ten cuidado con que tu alegría no sea de cristal y tu dolor de hierro'. Es una frase que te explica que el dolor tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, es necesario expresarlo, compartirlo, vivirlo sola".

Belén Rueda ha asegurado que la pequeña María siempre estará con ella: "Porque hay otra cosa que es verdad: ella sigue conmigo, pero de otra manera".