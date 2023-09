Ancelotti: "No es verdad que tenga miedo a dejar en el banquillo a Modric y Kroos en los partidos grandes"

"He tenido a Xabi Alonso de jugador y tiene esa capacidad de entender el fútbol para ser entrenador del Madrid", señaló Ancelotti explicó que todos los jugadores están disponibles ante Las Palmas con excepción de Courtois y Militao

"Si tengo que contestar a todas las críticas, no salgo de aquí". Carlo Ancelotti se mostró irónico ante las críticas que ha recibido en las últimas horas tras la derrota en el derbi. A pocas horas del duelo ante Las Palmas, el técnico italiano recordó que no puede dejarse llevar por el ruido que rodea a su cargo.

"¿Me puedes hacer un resumen de las críticas?", empezó diciendo. "¿Qué te puedo decir? La opinión pública puede opinar y decir lo que quiera porque el fútbol es una pasión de todos. Respetamos todas las opiniones, pero yo valoro las cosas con más equilibrio. Yo tengo que tener equilibrio y afortunadamente lo tengo en la genética: soy una persona capaz de evaluar bien las cosas. Poner en duda todo cuando un equipo ha ganado seis partidos de seis, en las condiciones que lo ha hecho, me parece demasiado".

A Ancelotti le preguntaron, directamente, si le molestaba que se diga que tiene miedo de dejar en el banquillo a Modric y Kroos en los partidos grandes. "No es verdad que tenga miedo. Se puede decir que en este principio de temporada no han jugado mucho y cuando han entrado han aportado", recordó sobre los minutos de los centrocampistas.

Otro de los temas que ha estado muy presente en la rueda de prensa es su futuro. El técnico termina contrato en junio y se habla mucho de la posibilidad de que sea el próximo entrenador de Brasil. Una circunstancia que ha provocado que se hable de sus posibles relevos. Entre ellos, Xabi Alonso. "Todo el mundo sabe que me encuentro muy bien aquí, pero ahora no es el tema más importante. Hay muchos partidos en estos momentos", dijo de entrada.

"He tenido a Xabi Alonso como jugador y tiene un gran conocimiento, tiene esa capacidad, le deseo a él, a Raúl o Arbeloa ser entrenadores del Madrid porque les quiero mucho y ojalá un día puedan ser entrenadores del Real Madrid".

A vueltas con el sistema

El cambio de sistema del Madrid esta temporada, del 4-3-3 al rombo con el fichaje de Bellingham, sigue siendo motivo de debate. Ancelotti ha reconocido que entiende que genere controversia, pero ha subrayado que no hay sistemas infalibles. "Como digo cada uno tiene sus pros y sus contras. Con este sistema la posición de Bellingham nos ha dado ventaja y creo que se adapta a los jugadores que tenemos. Contra el Atlético nos olvidamos un poco de lo que hay que hacer".

Además explicó lo que espera de sus delanteros y reivindicó la forma de abordar la táctica con los delanteros entre los técnicos de la vieja escuela. "Los errores que hacen los nuevos entrenadores es que dan demasiada información a los delanteros y eso yo creo que quita un poco la creatividad. Sin balón es concentración, sacrificio y con balón depende de la creatividad. Yo no le voy a decir a un jugador que ataque en su interpretación con el balón y ahí yo no entro porque no quiero quitar la creatividad de cada uno".

A Ancelotti también le preguntaron por varios nombres propios, entre ellos el de Arda Güler. "Todos están disponibles salvo Courtois y Militao. Hay que ver cómo vamos dando minutos. Arda está disponible. Le faltan minutos, un poco de condición física, acostumbrarse al juego del equipo, pero ya está bien. En este tiempo ha demostrado que tiene un talento extraordinario y eso es genética".

La rueda de prensa terminó con una anécdota cuando al técnico le mencionaron la expresión española para referirse a las críticas que acompaña a un club como el Madrid. "¿No dejar títere con cabeza? Me lo tienes que escribir". Ancelotti no pierde el sentido del humor.