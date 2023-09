Iturralde pide que denuncien a Real Madrid TV

El ex árbitro internacional considera que la televisión del club blanco "genera violencia" porque no se limita a enjuiciar las acciones de los partidos Cree que hay que evitar este tipo de comportamientos para que el asunto no degenere en un problema más grave

El ex árbitro internacional y colaborador habitual de la 'Cadena Ser', Eduardo Iturralde González, se mostró muy preocupado por los comentarios y la línea seguida en las tertulias del Real Madrid TV, el canal televisivo del club madridista a la hora de valorar y enjuiciar la labor de los árbitros de La Liga.

En una de sus intervenciones en una tertulia del diarios 'As', Iturralde González mostró su preocupación por el tono de las críticas vertidas én el canal madridista, en especial a partir del último derbi entre el Atlético y el Real Madrid que acabó con triunfo colchonero por 3-1.

“Yo creo que la Federación, ya que la televisión Real Madrid Televisión (RMTV) pertenece a un club, tendría que denunciarla, porque la Ley del Deporte lo recoge”, afirmó con contundencia Ituarralde González.

“Lo que está haciendo RMTV es crear violencia", dijo Ituarralde respecto a los comentarios. "Algún día va a pasar algo a un árbitro y luego nos vamos a echar las manos a la cabeza y no va a pasar nada. Ese tipo de declaraciones antes de los partidos y después de los partidos no son para analizar, como lo estamos analizando aquí, acciones en las que te puedes equivocar y lo dices tranquilamente porque te puedes equivocar y lo estamos haciendo aquí”.

“Esas declaraciones, el tono de esos videos, el mensaje de esos videos… son para generar violencia, y esa televisión, RMTV, genera violencia. Y el día que pase algo, nos vamos a echarlas manos a la cabeza, pero como es una televisión de club, la RFEF y el CTA (Comité Técnico Arbitral), en vez de estar escondidos, lo que tiene que hacer es denunciarlos porque es muy grave lo que están haciendo”.

“Una cosa es que analicen y que digan los errores que hay. ¡Perfecto! Para ellos pueden haber unos errores y para nosotros, otros. Pero lo mezclan todo. Lo que mezclan el mensaje que se manda… eso no es polémica; eso es violencia hacia el colectivo arbitral y algún día nos vamos a echar las manos a la cabeza”.