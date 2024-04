Ancelotti: “El Madrid no es un equipo raro. En Champions, la historia y la camiseta pesan"

El Carlo Ancelotti más reivindicativo 'apareció' en la sala de prensa del Allianz Arena, escenario del partido de ida de las semifinales de la Champions entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. El entrenador italiano no quiso responder a las declaraciones de Bernardo Silva, futbolista del Manchester City que aseguró que el estilo futbolístico del conjunto blanco es "raro", pero sí que opinó que en la máxima competición continental, "la camiseta pesa".

"No sé. No creo que seamos un equipo raro. La historia y la camiseta pesan en esta competición, pero no tengo nada que contestar a Bernardo Silva. Es un fantástico jugador. El año pasado lo pasaron bien ellos y este, nosotros. Así es el fútbol", analizó el míster merengue. Fue el mismo argumento que utilizó para ensalzar a un Bayern que no está completando, ni por asomo, su mejor temporada: "Les respetamos mucho. El Bayern no ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero realizó una eliminatoria espectacular contra el Arsenal, otro equipo muy fuerte. Hizo dos partidos espectaculares. Debemos tener en cuenta la calidad y la historia de este club, que en la Champions cuenta mucho".

'Carletto' no quiso dar demasiada importancia al extraordinario resultado que logró en su última visita al Allianz Arena (0-4). “Todo lo que ha pasado en el pasado se queda como un buen recuerdo. Nada más. Mañana será otra historia, distinta. Tenemos confianza, obviamente, pero jugamos contra un rival con herramientas y calidad. Pocos pensaban que estaríamos aquí, pero lo hemos conseguido y estamos muy contentos. Estamos confiados para llegar a la final", reflexionó.

Dos equipos "sin identidad clara"

Para el míster italiano, el Real Madrid y el Bayern Múnich son dos equipos "sin una identidad muy clara", pues "ambos podemos jugar de distintas maneras y esto nos hace fuertes”. "Tuchel es un gran entrenador, espectacular en la estrategia, joven y con equipos muy trabajados. Tengo mucho cariño y respeto hacia él", agregó. Sobre el tipo de entrenadores, Ancelotti también manifestó de forma transparente como concibe su trabajo. "El papel más importante nunca es el del entrenador. Yo tengo muy claro que hay dos tipos de entrenadores: los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Yo trato de estar en el grupo de los primeros. El partido es de los jugadores y tú puedes plantear una determinada estrategia para convencerles, pero luego determina la calidad y el compromiso de ellos. Un técnico tiene que enfocarse en que el grupo entienda la importancia del trabajo en equipo", apuntó.

No es ningún secreto que el Real Madrid está muy interesado en reforzar la demarcación de lateral izquierdo con Alphonso Davies, jugador del Bayern Múnich. Ancelotti no entró a valorar la posibilidad de 'examinar' al futurible merengue. "No me gusta hablar de jugadores de otros equipos. Estamos muy felices con Mendy. Tuvo una pequeña sobrecarga tras el clásico, pero se ha recuperado muy bien", sentenció Ancelotti.