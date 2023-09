Ancelotti elige a Joselu para sustituir a Vinicius ante el Getafe

La falta de delanteros obliga al italiano a poner al canterano pese a tener perfiles diferentes, lo que puede cambiar el dibujo en ataque Ante el Getafe mantendrá el bloque que ha ganado los tres partidos de Liga disputados, con Kroos y Modric otra vez suplentes

La lesión de Vinicius trastoca los planes de Carlo Ancelotti ante el Getafe. La falta de delanteros en la plantilla le obliga a poner a Joselu por el brasileño, pese a tener perfiles completamente diferentes, para acompañar a Rodrygo. Una decisión que puede cambiar el dibujo que había diseñado en los tres partidos disputados hasta la fecha, aunque podría mantenerlo si el centro delantero se abre a una banda para dejar libre el centro por donde entra Bellingham. Parece improbable, por lo que habrá que esperar ver cómo reorganiza al equipo sin Vinicius y con Joselu.

Las otras opciones que puede manejar el italiano para reemplazar a Vinicius son Brahim e incluso Modric. Acumularía centrocampistas y perdería colmillo ofensivo en el área rival, sobre todo en un partido en el Bernabéu y ante un rival que sabe defenderse como es el azulón. El problema para el italiano es que el brasileño será baja para el próximo mes y medio y tiene que encontrar una solución estable para cubrir una ausencia que puede prolongarse para los próximos ocho partidos.

JOSELU, EL ÚNICO DELANTERO CENTRO

La escasez de delanteros era un secreto a voces, pero Ancelotti y el club han considerado que no necesitan fichar para fortalecer la línea pensando en que tienen jugadores suficientes para cubrir esas carencias. Güler, que también está lesionado, es otro jugador que puede reconvertirse a extremo derecho pese a ser un centrocampista ofensivo, igual que Brahim y el propio Modric. Joselu es el único delantero centro al uso de la plantilla y la idea inicial en caso de necesidad era recurrir a Álvaro del Castilla al que le ha salido competencia con su compañero Gonzalo.

Ante el Getafe, Ancelotti mantendrá el bloque que ha jugado los tres partidos ligueros. Kepa se mantendrá bajo palos, con Carvajal, Rudiger, Alaba y Fran García en defensa. En la medular no parece que vaya a haber cambios pese a la presencia de Kroos y Modric. El italiano mantendría el músculo que aportan los jóvenes ante un rival competitivo que no da un balón por perdido. Acepta el cuerpo a cuerpo en lugar de el fútbol ordenado que proponen el alemán y el croata. En definitiva, un once continuista en el que Joselu sería el relevo del lesionado Vinicius.