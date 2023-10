Ancelotti: "Si digo lo que pienso, me caen muchos partidos"

El técnico italiano recurrió al sarcasmo para definir la actuación de De Burgos Bengoetxea. "Ha acertado en todo", dijo en primera instancia Posteriormente, en Real Madrid TV, explicó que "la ironía es la única manera. Así que para evitar suspensiones, tiro de ella", señaló visiblemente molesto

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, mostró dos caras tras el empate cosechado por su equipo en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla. Preguntado por la labor del árbitro, el vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea, dijo que cree que lo "ha hecho bien, un buen partido" y que "ha acertado en todo. Ha parado la contra para preservar la salud de un jugador", por lo que consideró que "ha hecho un partido de nivel".

Después, sin embargo, en los micrófonos de Real Madrid TV dijo la verdad: "La ironía es la única manera. Porque si digo lo que pienso, me caen muchos partidos. Así que para evitar suspensiones, tiro de ironía”.

"Hemos empezado bien pero no hemos aprovechado las ocasiones y el Sevilla ha subido la intensidad y ha estado un poco mejor", relató el técnico madridista, quien añadió que fue "un partido muy competido, con muchos duelos".

Del partido de Vinícius Junior, comentó que "la primera parte ha tenido su aportación en el equipo. Ha creado muchas oportunidades" y que estuvieron "muy cerca de marcar", pero que en "la segunda ha sido más complicado, ha faltado energía y se ha sufrido un poco más sin tener el control como se quería".

También se refirió al centrocampista Bellingham y al portero Kepa y dijo que "han hecho su partido" y que está "bastante satisfecho con el partido del equipo. Después del parón siempre hay partidos trampa", por lo que ahora salen "con un empate y a por el próximo partido".

"Tenemos que tener en cuenta al rival que también puso mucha energía en el partido", precisó el italiano, quien se refirió a la actuación del brasileño Rodrygo Goes después de que pasara otro partido sin marcar.

"Para mí hoy ha sido Rodrygo uno de los mejores, si no el mejor. Ha tenido oportunidades claras, ha tirado más que los otros, ha intentado todo. No ha marcado, no pasa nada, lo importante es que siga jugando bien", argumentó Ancelotti.